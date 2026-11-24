사진=파나틱

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨 수비수 김민재의 재계약 여부에 대한 관심이 쏠리고 있다.

독일 바바리안풋볼워크스는 24일(한국시각) '김민재는 시즌 초반 뮌헨 수비진에서 다요 우파메카노와 호흡을 맞추며 연이어 인상적인 경기력을 선보여 팬들을 놀라게 했다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

2025~2026시즌 로테이션 역할을 소화했던 김민재는 우파메카노와 요나탄 타에 이은 세 번째 센터백 옵션으로 여겨졌다. 그러나 빈센트 콤파니 뮌헨 감독은 이번 시즌 중요한 순간마다 김민재를 신뢰하는 모습을 보여줬다. 콤파니 감독은 2026~2027시즌 세 차례의 빅매치에서 타 대신 김민재를 선발로 기용했다. 독일 분데스리가 RB 라이프치히전과 보루시아 도르트문트전, 그리고 아스널과의 유럽챔피언스리그(UCL) 맞대결이었다.

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지난 시즌에는 타가 강팀과의 대결에서 주로 선발로 출전했다. 하지만 콤파니 감독은 이번 시즌 김민재에게 신뢰를 보이고 있다.

매체는 '콤파니 감독은 김민재에게서 특별히 높이 평가하는 무언가를 발견한 것으로 보인다'며 '이는 김민재가 결국 뮌헨에서 미래를 이어갈 가능성이 있음을 시사한다'고 전했다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

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앞서 빌트에 따르면 뮌헨은 이 시기 김민재의 미래에 대해 논의할 계획이었다고 한다. 하지만 아직까지 관련 협상은 진행되지 않았다. 김민재의 계약 기간은 오는 2028년까지다. 그는 모든 보너스를 포함해 연간 세전 약 1700만유로(약 248억원)를 받고 있다.

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김민재의 이번 시즌 입지 변화는 그의 재계약에 긍정적 영향을 줄 수도 있다.

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매체는 '뮌헨은 그의 미래를 놓고 협상을 진행할 예정이었지만, 아직 해당 논의는 이뤄지지 않았다'며 '김민재가 재계약을 목표로 뛰고 있다면, 현재까지는 상당히 좋은 모습을 보여주고 있다'고 평가했다. 이어 '이번 시즌 인상적인 활약은 뮌헨 수뇌부가 그의 미래를 놓고 논의할 만한 충분한 이유를 제공했다'고 덧붙였다.

시즌은 아직 반환점을 돌지 않았다. 지난 시즌 부침을 겪었던 김민재인 만큼 방심해서는 안 된다. 매경기 집중하며 인상적인 모습을 보여줄 수 있어야 주전 자리를 확실히 탈환할 수 있다. 김민재가 2028년 이후에도 뮌헨 선수로 뛸 수 있을지를 가르는 중요한 시기가 바로 지금이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com