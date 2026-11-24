사진제공=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본의 상황이 심상치 않다.

일본 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 24일(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드1에서 세르비아와 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 L조 2차전을 치른다.

승리가 간절하다. 일본은 지난 21일 치른 콜롬비아와의 1차전에서 1대2로 패했다. 선제 실점 이후 1-1 동점을 만드는 데는 성공했지만, 후반 추가 시간 결승골을 허용하며 고개를 숙였다. 퇴장 변수가 발목 잡았다. 일본은 현재 L조 3위에 머물러있다. 토너먼트 진출을 위해선 승리가 필요하다. 이번 대회엔 48개국이 참가한다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다.

Advertisement

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 '아시아 챔피언 일본은 첫 경기에서 남미 챔피언인 콜롬비아에 1대2로 패했다. 반면, 세르비아는 온두라스를 2대0으로 잡았다. 세르비아는 일본을 상대로 2연승을 노린다. 일본이 첫 승리를 거두고 토너먼트 진출에 대한 희망을 이어갈 수 있을까'라고 보도했다. 또 다른 언론 '니혼테레비'도 '일본은 첫 경기에서 콜롬비아에 패했다. 2차전은 토너먼트 진출을 위한 중요한 경기가 될 것'이라고 했다. 일본은 지난 5월 치른 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 우승을 차지했다. 그러나 첫 경기에서 패배하며 토너먼트 진출 자체가 불투명해졌다.

한편, 김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 축구대표팀은 일찌감치 조별리그 통과를 확정했다. 한국은 조별리그 B조에서 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)를 연달아 잡고 최소 조 2위를 확보했다. 이로써 한국은 이번 대회 '1호'로 32강에 올랐다. 한국은 25일 오후 9시30분 에콰도르와 조별리그 최종전을 치른다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com