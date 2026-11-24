25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS)컵이 한창인 가운데 리그를 대표하는 스타플레이어들의 연봉에도 관심이 집중되고 있다. MLS는 유럽 주요 리그에서 은퇴를 앞둔 선수들을 대거 영입해 몸집을 부풀리는 데 주력하고 있다.

스페인 매체 아스는 24일(한국시각) 'MLS 최고 연봉 선수들의 면면을 살펴보면 유럽 축구계의 유명 스타들이 상당수 포진해 있다는 사실을 알 수 있다'며 'MLS는 선수 생활의 황혼기에 접어든 유럽의 정상급 스타들을 막대한 연봉으로 유혹하고 있다'고 보도했다.

현재 리그에서 가장 많은 돈을 쓸어 담는 선수는 인터 마이애미의 리오넬 메시다. 연봉 2500만달러(약 336억원)를 받으며 MLS에서 압도적인 규모를 차지하고 있다. 메시의 연봉은 2위와 900만달러(약 121억원)가 차이 날 정도로 압도적이다.

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2위는 시카고 파이어에서 1600만달러(약 215억원)를 받는 로베르트 레반도프스키다. 레반도프스키의 뒤를 이어 올랜도 시티의 앙투안 그리즈만이 1044만달러(약 140억원)로 3위에 랭크됐다. LA FC에서 뛰고 있는 손흥민은 1036만달러(약 139억원)를 받으며 4위에 자리했다. 1위인 메시와 비교하면 절반에도 못 미치는 연봉이다.

이어 애틀랜타 유나이티드의 공격수 브릴 엠볼로, 인터 마이애미의 미드필더 로드리고 데 파울, 애틀랜타의 미겔 알미론, LA 갤럭시의 이르빙 로사노, 샬럿 FC의 알랑 생막시맹, 뉴욕 레드불스의 에밀 포르스베리까지가 리그 연봉 톱 10을 형성했다.

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한편, 2026년 집계에 따르면 MLS 선수들의 연평균 보장 보수는 74만6936달러(약 10억원)에 도달했다. 이는 2025년과 비교해 18% 증가한 수치다. 리그 전체 선수단의 총연봉 규모도 사상 최고치인 7억2450만달러(약 9700억원)에 달했다. 이는 2016년과 비교하면 4배가 넘는 수준이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com