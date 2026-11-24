사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)의 구조적 문제를 공개적으로 지적했다. MLS에서 직접 뛰고 있는 손흥민의 발언이 전 세계적으로 뻗어나가면서 리그의 변화를 촉구할 수 있을지 관심을 모은다.

영국 기브미스포츠는 24일(한국시각) 손흥민이 토마스 뮐러의 MLS 관련 발언에 동의하면서 리그 시스템을 개선할 필요성이 있다고 주장했다고 보도했다.

앞서 토마스 뮐러의 발언 이후 MLS에 강등 제도가 없다는 문제가 계속해서 지적됐다. 미국 현지 매체는 물론 영국에서까지 MLS를 겨냥하면서 관련 보도가 이어지고 있다.

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유럽축구 등 승강제가 있는 리그는 강등될 경우 구단의 생계가 위협받는 구조다. 구단 예산이 줄어들고, 직원들의 일자리와 선수 계약에 영향을 미친다. 반면 MLS에서는 최하위권에 머물더라도 강등이라는 직접적인 위협이 없기 때문에 긴장감이 다소 없다는 분석이 나온다.

손흥민은 최근 인터뷰에서 "뮐러의 말은 정확했다. 나도 전적으로 동의한다"며 "그는 분데스리가에서 엄청난 커리어를 쌓았고, 자신의 생각을 말할 자격이 있다고 생각한다"고 말했다. 손흥민은 강등과 같은 경쟁 요소가 리그를 더욱 흥미롭게 만드는 요인이라고 주장했다. 유명 선수들을 영입하고 공격 중심의 축구를 선보이는 것만으로는 리그의 발전을 꾀할 수 없다는 것이다.

ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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손흥민은 단순히 MLS를 비판한 것이 아니다. 자신이 몸담고 있는 리그의 발전을 위해서 용기를 낸 것으로 보인다. 그는 "나는 그런 요소가 리그를 더욱 재미있게 만든다고 생각한다. MLS가 잘되기를 진심으로 바란다"며 "그러니 리그가 이 부분을 검토하고 무언가를 해볼 수도 있을 것 같다"고 덧붙였다.

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MLS는 리오넬 메시를 비롯해 뮐러, 루이스 수아레스 등 세계적인 선수들을 영입하며 세계적인 리그로 도약하려는 꿈을 꾸고 있다. 손흥민 역시 2025년 여름 LA FC에 합류해 새로운 도전에 나섰다.

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세계적인 선수들의 합류로 MLS의 위상이 높아지고 있는 가운데, 정작 리그의 경쟁 구조는 여전히 유럽 축구와 차이가 있다는 평가가 나온다. 뮐러에 이어 손흥민까지 공개적으로 목소리를 내면서 MLS의 승강제 부재를 둘러싼 논쟁도 더욱 주목 받을 것으로 전망된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com