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[스포츠조선 박찬준 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 우승 길목에서 펼쳐진 코리안 더비. 주인공은 손흥민(LA FC)이 아닌 정상빈(세인트루이스시티)이었다.

손흥민이 침묵한 사이, 정상빈이 펄펄 날았다. 정상빈은 손흥민 앞에서 1골-1도움을 기록했다. 정상빈의 활약 속 세인트루이스는 24일(이하 한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 LAFC와의 2026시즌 MLS컵 플레이오프 1차전 홈 경기에서 3대2 승리를 거뒀다. MLS컵 1라운드는 3전2선승제로 진행된다. 1차전에서 승리한 세인트루이스는 남은 2경기에서 1승만 거두면 다음 라운드에 진출한다. 반면 LA FC는 벼랑 끝에 몰렸다.

경기 전 스포트라이트는 손흥민에 향했다. 정규리그를 세인트루이스가 3위, LA FC가 6위로 마친데다, 최근 침묵을 거듭하고 있지만, 'MLS 최고 스타' 손흥민의 우승 도전에 많은 관심이 모아졌다. 경기 전 공식 기자회견에 나선 손흥민은 "플레이오프와 정규시즌은 완전히 다른 대회"라며 "나는 우승하기 위해 이곳에 왔다. 아직 모든 것이 끝나지 않았기 때문에 지금은 플레이오프에만 집중하고 있다. MLS컵에서 우승한다면 더할 나위 없이 만족스러운 시즌이 될 것"이라고 했다.

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손흥민은 4-2-3-1의 섀도 스트라이커로 선발 출전했다. 손흥민은 이날 풀타임을 소화하며 부지런히 움직였다. 무려 5번의 기회 창출을 했지만, 정작 가장 중요한 득점에는 실패했다. 이날도 3번의 슈팅을 때렸지만, 유효슈팅은 없었다. 특히 후반 48분 '손흥민존'이라고 부를 만한 위치에서 프리킥 기회를 얻었지만, 슈팅은 골대를 크게 넘어갔다.

반면 정상빈은 원샷원킬의 모습을 보였다. 전반 35분 다니엘 에델만의 선제골 과정에서 기점 역할을 하며 도움을 기록한 정상빈은 후반 6분 왼쪽에서 연결된 패스를 아크 정면에서 멋진 깔아차기 슈팅으로 득점에 성공했다. 정상빈은 후반 31분 홈팬들의 박수 속 교체아웃됐다. 2차전을 대비한 선택으로 보였다.

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코리안 더비의 희비가 결과로 이어졌다. 세인트루이스는 후반 33분 정상빈 대신 투입된 베처가 환상적인 세번째 골을 성공시키며 승기를 잡았다. 시종일관 답답한 모습을 보인 LA FC는 후반 17분 팔렌시아의 헤더골, 40분 부앙가의 페널티킥골로 추격했지만 거기까지였다.

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2차전은 29일 오전 10시 LA FC의 홈에서 펼쳐진다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com