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[스포츠조선 박찬준 기자]주앙 빅토르는 대전하나시티즌의 아픈 손가락이었다.

주앙 빅토르는 지난 시즌 여름이적시장에서 갑작스럽게 임대 영입됐다. 대전은 당초 K리그 최고의 크랙으로 불린 안데르손 영입을 노렸지만, 안데르손은 FC서울 유니폼을 입었다. 외국인 한 자리를 채워야 하는 대전은 J2리그에서 뛰던 주앙 빅토르를 급하게 데려왔다. 당연히 기대치가 높지 않았다.

하지만 반전 드라마를 썼다. 첫 선발 출전 경기에서 데뷔골을 터뜨리는 등 맹활약을 펼쳤다. 폭발적인 스피드와 발재간은 물론, 외국인 선수 답지 않은 헌신적인 수비까지 보여줬다. 복덩이였다. 13경기에 나서 4골-2도움을 올리며, 대전의 후반기 반등에 핵심으로 활약했다. 대전은 준우승을 차지했다.

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주앙 빅토르의 활약에 고무된 대전은 곧바로 완전 영입을 했다. 주앙 빅토르, 정재희, 서진수에 엄원상과 루빅손까지 데려온 대전은 준족들이 대거 자리하며 '육상부'라는 별명을 얻었다. 중심에 주앙 빅토르가 자리할 것으로 여겨졌다.

하지만 주앙 빅토르는 지난 시즌 같은 모습을 전혀 보이지 못했다. 초반 주전으로 나섰지만, 부진을 거듭했다. ACLE를 포함, 20경기에 나섰지만 1개의 공격포인트도 기록하지 못했다. 사실상 전력 외로 취급을 받았다. 대전이 ACLE를 병행하는 빡빡한 스케줄 속 조금씩 기회를 얻었지만, 여전히 아쉬운 모습을 보였다.

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그런 주앙 빅토르가 마침내 터졌다. 대전은 24일 대전월드컵경기장에서 열린 베이징 궈안(중국)과의 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 5차전에서 3대2로 승리했다. ACLE 2연패에 빠졌던 대전은 3경기만에 승리를 챙기며, 승점 7점(2승1무2패) 고지에 올랐다.

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대전은 이날 "총력전을 펼치겠다"는 황선홍 감독의 예고대로 정예에 가까운 라인업을 내세웠다. 부상에서 돌아온 마사, 밥신의 이름이 눈에 띄는 가운데, 주앙 빅토르도 선발 라인업에 이름을 올렸다. 주앙 빅토르는 모처럼 공격 선봉에 나섰다. 전반 10분 날카로운 오른발 감아차기 슈팅으로 포문을 열었다.

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1-0으로 앞서 있던 전반 31분, 마침내 시즌 마수걸이 골을 터뜨렸다. 적극적인 움직임이 만든 골이었다. 수비수가 공을 잡고 엉거주춤하는 사이, 과감한 압박으로 볼을 뺏어냈다. 주앙 빅토르는 골키퍼와 맞서는 기회에서 오른발로 마무리했다. 주앙 빅토르는 세리머니를 펼치기 전 대전 서포터스 앞에서 두 손을 모았다. 그간 부진에 대한 사죄의 표시였다.

주앙 빅토르까지 터진 대전은 3골이나 뽑아냈다. 전반 25분 엄원상이 선제골을 넣었고, 전반 42분 마사가 세번째 골을 만들어냈다. 대전은 전반 36분 은콜롤로와 후반 8분 아콜로에게 골을 내주며 추격을 허용했지만, 남은 시간을 잘버텨냈다.

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한편, 같은 시각 포항 스틸러스는 일본 교토 산가 스타디움에서 열린 교토 상가와의 경기에서 0대1로 패했다. 포항은 5번(1무4패)의 경기에서 단 1승도 올리지 못하는 굴욕을 맛봤다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com