Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - November 22, 2026 Manchester United manager Mauricio Pochettino looks dejected REUTERS/Ian Hodgson EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 슈퍼컴퓨터가 맨유(잉글랜드)의 강등 가능성을 경고했다.

영국 언론 '더선'은 24일(이하 한국시각) '맨유가 40년 만에 최악의 위기를 맞이했다. 슈퍼컴퓨터가 맨유의 시즌 막판 운명을 예측했다. 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 19위까지 추락한 가운데, 강등 가능성이 현실적 논의 주제로 떠오르고 있다'고 보도했다.

마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 0대4로 완패했다. 맨유는 개막 11경기에서 1승5무5패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 19위, 강등권에 머물렀다. 맨유는 지난 8월 31일 입스위치전 5대2 승리 이후 9경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

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Manchester United's Joshua Zirkzee walks off the pitch after the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (AP Photo/Jon Super)

'더선'은 데이터 분석 업체 '옵타(Opta)'의 슈퍼컴퓨터의 순위 예측을 전했다. 이 매체는 '옵타는 5월 시즌 종료 시점의 맨유 순위를 예상했다. 슈퍼컴퓨터는 맨유의 강등 확률을 27%로 점쳤다. 만약 강등된다면 1974년 이후 처음이다. 다만, 슈퍼컴퓨터는 맨유가 가까스로 잔류할 가능성을 더 높게 봤다. 맨유는 최종 16위를 기록할 것으로 봤다. 이는 강등권과 승점 2점 차이로 간신히 수모를 면하는 결과다. 이는 2024~2025시즌 루벤 아모림 감독 체제에서 기록했던 15위보다도 낮은 성적'이라고 했다.

Liverpool's Florian Wirtz fight for the ball with Manchester United's Harry Maguire, left, and Patrick Dorgu during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (AP Photo/Jon Super)

맨유는 최근 마이클 캐릭 감독과 결별하고 포체티노 감독을 선임했다. 리버풀과의 경기는포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전이었다. 하지만 경기 시작 8분 만에 요로가 거친 태클로 레드카드를 받고 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 맨유는 무려 4실점하며 0대4로 고개를 숙였다. 현지 언론에 따르면 EPL 역사상 감독 부임 후 치른 첫 경기에서 최단 시간 선수 퇴장 불명예 기록을 썼다. 종전 기록은 과거 윔블던을 이끌었던 에질 올센 감독의 1999년 왓포드전에서 17분 만에 나온 딘 블랙웰의 퇴장이었다. 또한, 포체티노 감독은 사령탑 데뷔전 전반전에 2실점하고 레드카드까지 받는 상황을 겪은 유일한 감독이 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com