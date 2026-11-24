사진=헤멀 헴프스테드 타운 FC

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 풋볼리그(EFL) 리그투 소속이자 영국 국적의 축구선수가 강간 등 범죄 혐의로 기소됐다.

영국 BBC는 24일(한국시각) '이사이아 노엘-윌리엄스가 구금 상태로 재판을 기다리고 있다'고 보도했다.

경찰에 따르면 리그 투 소속 바넷에서 뛰고 있는 노엘-윌리엄스는 강간 혐의 3건과 삽입에 의한 성폭행 혐의 1건으로 기소됐다. 노엘-윌리엄스는 지난 주말 해트필드 치안 법원에서 열린 심리 이후 구금 조치됐다.

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바넷 구단은 공식 성명을 통해 "관계 당국의 수사에 전적으로 협조하고 있다"며 향후 조치는 "적절한 시점에 결정할 것"이라고 밝혔다.

사진=매치데이센트럴

경찰은 노엘-윌리엄스가 아동과 성적인 대화에 관여한 혐의 1건과 B등급 규제 약물을 공급한 혐의 1건도 받고 있다고 전했다.

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구단은 "구단은 1군 선수 노엘-윌리엄스가 하트퍼드셔 경찰청의 수사와 관련해 기소됐으며, 구금 조치됐다는 사실을 확인했다"며 "구단은 관계 당국의 수사에 전적으로 협조하고 있으며, 향후 필요한 조치는 적절한 시점에 결정할 예정이다"고 했다. 이어 "현재 이 사안은 법원의 판단에 맡겨진 문제인 만큼 구단은 추가적인 입장을 밝히지 않을 것"이라고 덧붙였다.

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노엘-윌리엄스는 는 12월 23일 세인트올번스 형사법원에 다시 출석할 예정이다. 노엘-윌리엄스는 내셔널리그 사우스에서 EFL로 승격한 이후 이번 시즌 바넷 소속으로 총 9경기에 출전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com