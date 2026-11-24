사진=바이에른 앤 저머니

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨에서 김민재에게 밀려난 뒤 맨체스터 유나이티드로 이적한 마타이스 더리흐트의 미래가 어둡다.

영국 기브미스포츠는 24일(한국시각) '포체티노 감독은 이번 시즌 맨유의 부진을 되돌리기 위해 힘겨운 싸움을 벌이고 있다'며 '현재로서는 일부 선수들의 경기력을 끌어올리는 일조차 불가능해 보일 정도다'고 보도했다.

이적시장이 열리기 전 포체티노 감독은 경험 많은 선수들로부터 경기력을 끌어내야 한다. 브루노 페르난데스의 리더십에 대한 논란이 일고 있다. 리산드로 마르티네스도 최근 구단 수뇌부를 향해 공개적으로 불만을 터뜨렸다. 디오구 달로는 최악의 경기력을 보이고 있고, 해리 매과이어도 선수 생활이 얼마 남지 않아 보인다.

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결국 더리흐트는 포체티노 감독이 제 기능을 하지 못하는 라커룸을 이끌어주기를 기대할 수 있는 몇 안 되는 베테랑 선수다. 하지만 그에게도 의문 부호는 여전히 붙어있다.

epa13398349 Milos Kerkez (R) of Liverpool in action against Matthijs de Ligt (L) of Manchester United during the English Premier League match Liverpool FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 22 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

맨유가 2024년 여름 이적시장에서 더리흐트를 영입했다. 뮌헨에 있던 그는 김민재가 합류하면서 주전 자리를 위협받았고, 보금자리를 옮기는 선택을 했다. 맨유에서 보낸 첫 시즌은 긍정적이었지만, 2025년 말부터 장기부상에 빠지면서 최근까지 팀에 도움이 되지 못했다. 부상이 길었던 탓일까. 그는 이번 시즌 첫 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선발 복귀전에서 부진한 모습을 보였다. 해당 경기에서 맨유는 리버풀에게 0대4로 대패했다.

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매체는 '그의 부진한 경기력은 지난 3~4년 동안 왜 그의 커리어가 정체됐는지를 다시 한번 보여줬다'며 '그는 리버풀의 강도 높은 전방 압박에 제대로 대응하지 못했다. 여러 차례 볼을 소유한 상황에서 상대에게 공을 빼앗겼으며, 수비 시 위치 선정 역시 매우 불안했다'고 지적했다.

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더리흐트는 결국 맨유의 악동 폴 포그바와도 비교되기 시작했다.

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매체는 '더리흐트와 마찬가지로 포그바 역시 부상 문제에 발목을 잡혔다'며 '다만 두 선수 모두 어린 시절 보여줬던 뛰어난 재능에 걸맞은 꾸준함을 보여주지 못했다는 사실은 부인하기 어렵다'고 주장했다.

이어 '더리흐트는 여전히 맨유에서 자신의 커리어를 되살릴 수 있지만, 그 가능성은 갈수록 낮아지고 있다'며 '그가 30대 초반에 접어들었을 때 모나코 정도의 위상을 가진 구단에서 뛰고 있더라도 놀랄 일은 아닐 것이다. 과거 포그바가 그랬던 것처럼 말이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com