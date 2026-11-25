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[스포츠조선 박찬준 기자]2년 연속 준우승이 보인다.

대전하나시티즌의 기세가 무섭다. 대전은 21일 강릉 하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 36라운드에서 3대1 역전승을 거뒀다. 전반 24분 최병찬에게 선제골을 내준 대전은 전반 38분 디오고의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 대전의 뒷심은 무서웠다. 후반 8분 루빅손의 역전골에 이어 39분 마사의 쐐기골까지 터지며 원정에서 기분 좋은 승점 3점을 더했다.

이날 승리로 3위 대전(승점 56)은 최근 10경기 무패(7승3무) 행진을 달렸다. 이번 주말 2위 울산HD(승점 57)가 4위 인천 유나이티드(승점 52)에 1대2로 패하며, 대전은 울산과의 격차를 1점으로 좁혔다. 아시아챔피언스리그 진출이면 대성공일 것 같던 시즌에서 다시 한번 준우승을 노릴 수 있는 위치까지 왔다. 대전은 불과 3개월 전만 하더라도 강등권인 11위에 머물러 있었다.

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준우승에 트로피가 주어지는 것은 아니지만, 대전 입장에서는 의미 있는 성적이다. 대전은 지난 시즌 창단 후 처음으로 준우승을 차지했다. 구단 역대 최고 성적이었다. 황선홍 감독은 "준우승을 했는데 다음 목표가 뭐겠느냐?"며 올 시즌 우승을 목표로 했지만, 속으로는 아직 이르다는 생각이 컸다. 스타급 스쿼드를 갖췄지만, 아직 팀에 힘이 부족하다고 판단했다. 이미 포항 스틸러스와 FC서울에서 우승을 경험한 황 감독은 고비를 스스로 넘을 수 있는 힘을 갖췄을 때, 비로소 우승까지 갈 수 있다는 믿음을 갖고 있었다.

예상대로 초반 대전은 상대 견제에 고전했다. 황 감독의 판단 미스, 전술 미스도 있었지만, 대전은 위기마다 무너졌다. 이길 경기를 비기고, 비길 경기를 지다보니 가라앉을 수 밖에 없었다. 백약을 투입했던 후반기에도 양상은 비슷했지만, 지난 8월26일 울산과의 25라운드 역전승을 기점으로 달라지기 시작했다. 0-1로 끌려가던 대전은 후반 추가시간에만 2골을 몰아치며 기적 같은 승리를 따냈다.

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이후 대전은 매경기 미친 뒷심을 발휘하며, 가파른 상승곡선을 그렸다. 최근 펼친 경기 대부분이 극장 승부였다. 대부분 종료 직전 터진 기적 같은 골로, 지고 있던 경기를 승리 혹은 무승부로 바꿨다. 무엇보다 홈에서 지지 않고 있다. 선두권을 달리기 위해서는 어떻게든 홈에서 승점을 따야 한다. 8월에야 홈 첫 승을 신고할 만큼 올 시즌 안방에서 부진했던 대전은 최근 홈 10경기에서 7승3무를 기록 중이다.

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지고 있는 승부를 바꾸고, 홈에서 지지 않는 모습까지, 황 감독이 그토록 강조했던 '위닝 멘털리티'가 생긴 모습이다. '캡틴' 주민규는 "시즌 초반에 '골 먹으면 못이긴다'는 생각했다. 이제는 지고 있더라도 우리 경기를 하겠다는 자세가 좋아졌다"고 웃었다. 지난 시즌 준우승이 기대 이상의 결과였다면, 올 시즌 준우승은 상대의 견제 속 달성한 성과가 될 수 있다. 향후 우승을 향한 소중한 교두보인 셈이다. 대전에게 준우승이 중요한 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com