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[스포츠조선 박찬준 기자]한국 축구가 동네북으로 전락했다.

대한체육회가 회장 선거를 두고 대한축구협회(KFA)를 압박하고 나섰다. 대한체육회는 최근 'KFA의 관리단체 지정을 검토할 수 있다'는 입장을 내놨다. 유승민 대한체육회장도 24일 자신의 SNS를 통해 "관리단체 지정에 대해서는 KFA의 정상화를 지원하면서 대한체육회의 원칙과 책임을 어떻게 지킬 것인지에 대한 고민"이라고 밝혔다. 해당 단체의 기존 집행부 권한을 정지시키고 직접 관리·운영에 들어가는 행정 조치인 관리단체 지정은 KFA에 사망 선고를 내리는 것과 같다.

유 회장은 정부의 주도로 탄생한 K-축구혁신위원회의 공동 위원장이었다. 유 회장은 지난 8월 청와대에서 열린 '2026 하반기 문체부 업무보고'에서 '산하 단체 회장 선거인단의 범위를 최대한 확대해 직선제에 가깝게 운용해야 한다'는 이재명 대통령의 말에 "알겠습니다"라고 답한 바 있다. 그 시작점이 KFA 회장 선거였다.

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이후 K-축구혁신위는 속도를 냈고, 결국 KFA는 권고대로 선거인단을 2만 명으로 대폭 확대해 12월 18일 회장 선거를 치를 계획이었다. 하지만 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸었다. FIFA와 아시아축구연맹(AFC)은 공문을 통해 KFA의 새로운 선거 제도에 대해 우려를 표시했고, 결국 연내 선거가 무산됐다.

그러자 유 회장이 불편한 심기를 드러냈다. 표면적으로는 'FIFA와 AFC가 보낸 서한이 국가올림픽위원회(NOC)인 체육회의 주요 권한을 침해하고 있다'고 했지만, 타깃은 FIFA와 AFC가 아닌 KFA다. 이미 유 회장은 "FIFA 공문 내 몇가지 권한 침해 부분은 KFA와 소통없이 나올 수 없는 문구"라고 했다.

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KFA는 억울하다는 입장이다. KFA는 입장문을 통해 "제출된 서류는 모두 FIFA의 요청에 따른 것이었으며, 별도의 논의를 진행한 바 없다"며 "회신 문서는 사전에 문화체육관광부와 대한체육회에도 모두 공유했다"고 했다. 그러면서 공문 내역과 구체적인 소통 기록까지 공개했다.

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하루빨리 새로운 집행부가 꾸려지길 원하는 KFA 내부에서는 당황스럽다는 반응이다. 현 집행부는 현재 사태에서 최대한 빨리 벗어나고 싶어한다. 무엇보다 FIFA는 이번 사태와 관련, 정부의 눈치를 보는 KFA에 대해 곱지 않은 시선을 갖고 있다. FIFA는 자신들의 정관을 지키는 데만 관심이 있을 뿐, 사실 정부, 대한체육회와 엮여 있는 KFA의 내부 사정까지는 헤아리지 않는다. 결국 KFA는 고래 싸움에 낀 새우 신세가 됐다. 이래도 죽고, 저래도 죽는 상황이다.

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대한체육회가 '관리단체 지정'이란 극단적 카드까지 꺼낼 경우, FIFA 제재 가능성은 커질 수밖에 없다. 이는 완벽한 제3자 개입에 해당된다. 정치 논리 속 피해는 고스란히 '한국 축구'가 입는다. 이 경우 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원까지 지낸 유 회장이 모든 책임을 져야 한다. 종목을 보호해야 할 수장이 '으름장'을 놓은 것에 대한 시선은 곱지 않다.

FIFA로부터 징계를 받으면 한국 축구는 그때부터 돌이킬 수 없는 '대재앙'에 빠진다. FIFA 제재의 핵심은 '고립'이다. 월드컵에 나설 수 없는 것은 물론, A매치도 치를 수 없다. 남녀 전 연령대 대표팀도 마찬가지다. K리그도 아시아챔피언스리그 출전이 불가능해진다. 국제이적동의서(ITC)가 발급되지 않아, 해외 진출도 할 수 없다. '한국의 메시'가 태어난다고 한들 제재가 풀리기 전까지는 '동네 축구'만 할 수 있다. 당연히 영입도 안 된다. 팀, 선수 뿐만 아니라 심판, 행정까지 대외 활동이 전면 불가능해진다.

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무엇보다 스폰서들이 떠난다. 돈이 되지 않는 축구에 투자할 이는 없다. KFA는 파산위기에 놓인다. 가장 큰 문제는 유소년이다. KFA는 대표팀 만을 담당하는게 아니다. 엄청난 금액을 투자하며 구축하고, 유지한 유소년 시스템도 함께 무너진다. 당연히 축구를 하려는 어린이들도 사라진다. 사실상 한국 축구가 페허가 되는 셈이다.

'FIFA 제재를 무시하고 싹 갈아엎자'고 외치는 이들이 있다. FIFA의 제재를 해제하기 위해서는 원래 상태로 돌려놓아야 한다. 선 개혁, 후 제재 해제는 논리적으로 아예 성립이 되지 않는다. 냉철하게 현실에서 답을 찾아야 하지만 지금처럼 정치권의 구호가 우선시되는 기묘한 역학 관계 속에서는 엉킨 실타래를 풀기 쉽지 않아 보인다. 안타깝게도 거대한 힘겨루기 속에 한국 축구는 없다. 정말로 한국 축구가 붕괴 된다면, 과연 정부나 대한체육회, FIFA가 책임질까. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com