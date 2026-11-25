사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'가 새 역사에 도전한다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 에콰도르와 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전을 치른다.

한국은 최종전 결과와 상관 없이 토너먼트 진출을 조기 확정했다. 1차전에서 '미지의 상대' 우간다를 3대0으로 잡았다. 2차전에선 '조 최약체' 뉴칼레도니아를 6대0으로 꺾었다. 두 경기에서 9득점-무실점, 압도적 공수 균형을 자랑했다. 2연승을 달린 한국은 최소 조 2위를 확보하며 32강에 진출했다.

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한국은 에콰도르전을 통해 새 역사에 도전한다. 한국은 U-17 레벨에서 에콰도르와 두 차례 붙어 모두 패했다. 1987년 열린 국제축구연맹(FIFA) 16세 이하(U-16) 선수권 조별리그에선 0대1로 졌다. 2014년 치른 코파 멕시코대회에선 0대3으로 고개를 숙였다. 이번에 처음으로 에콰도르전 승리를 정조준한다.

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분위기는 좋다. 2009년생이 주축을 이룬 이번 대표팀은 역대급 재능이 쏟아진다. 1차전에선 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전 하나시티즌 U-18)가 맹활약했다. 그는 결승골에 상대 자책골까지 유도하며 3대0 승리에 앞장섰다. 2차전에선 김지우(부산 아이파크 U-18)가 '해트트릭'(한 경기 세 골)을 폭발했다. 김지우는 우간다전 1골을 포함, 이번 대회에서 벌써 4득점을 완성했다. 지난해에 이어 2연속 U-17 월드컵 무대를 밟은 김지우 남이안(울산 HD U-18) 최민준(포항 스틸러스 U-18)은 한 단계 더 발전한 모습을 선보이고 있다. 이 외에도 수비형 미드필더 한승민(전북 현대 U-18), 수비수 최재혁(강원FC U-18) 성민수(포항 U-18) 강무성(울산 U-18) 등도 제 몫을 해내고 있다. 잘 나가는 한국이 에콰도르전 첫 승리에 도전한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com