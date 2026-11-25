[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'가 새 역사에 도전한다.
김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 에콰도르와 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전을 치른다.
한국은 최종전 결과와 상관 없이 토너먼트 진출을 조기 확정했다. 1차전에서 '미지의 상대' 우간다를 3대0으로 잡았다. 2차전에선 '조 최약체' 뉴칼레도니아를 6대0으로 꺾었다. 두 경기에서 9득점-무실점, 압도적 공수 균형을 자랑했다. 2연승을 달린 한국은 최소 조 2위를 확보하며 32강에 진출했다.
한국은 에콰도르전을 통해 새 역사에 도전한다. 한국은 U-17 레벨에서 에콰도르와 두 차례 붙어 모두 패했다. 1987년 열린 국제축구연맹(FIFA) 16세 이하(U-16) 선수권 조별리그에선 0대1로 졌다. 2014년 치른 코파 멕시코대회에선 0대3으로 고개를 숙였다. 이번에 처음으로 에콰도르전 승리를 정조준한다.
분위기는 좋다. 2009년생이 주축을 이룬 이번 대표팀은 역대급 재능이 쏟아진다. 1차전에선 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전 하나시티즌 U-18)가 맹활약했다. 그는 결승골에 상대 자책골까지 유도하며 3대0 승리에 앞장섰다. 2차전에선 김지우(부산 아이파크 U-18)가 '해트트릭'(한 경기 세 골)을 폭발했다. 김지우는 우간다전 1골을 포함, 이번 대회에서 벌써 4득점을 완성했다. 지난해에 이어 2연속 U-17 월드컵 무대를 밟은 김지우 남이안(울산 HD U-18) 최민준(포항 스틸러스 U-18)은 한 단계 더 발전한 모습을 선보이고 있다. 이 외에도 수비형 미드필더 한승민(전북 현대 U-18), 수비수 최재혁(강원FC U-18) 성민수(포항 U-18) 강무성(울산 U-18) 등도 제 몫을 해내고 있다. 잘 나가는 한국이 에콰도르전 첫 승리에 도전한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com