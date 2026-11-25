사진캡처=토트넘 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'토트넘의 야말' 루카 윌리엄스-바넷이 토트넘과 동행을 이어간다.

토트넘은 24일(한국시각) 공식 채널을 통해 '윌리엄스-바넷과 새로운 계약을 체결했음을 기쁜 마음으로 알려드린다'고 했다.

윌리엄스-바넷은 혜상같이 등장했다. 그는 22일 영국 런던에 위치한 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 입스위치와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드에서 처음으로 선발 출전해 1골-1도움을 기록했다. 토트넘은 2대0 승리를 거뒀다. 4승 3무 4패, 승점 15점을 기록한 토트넘은 리그 9위까지 올라섰다.

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11월 A매치를 마치고 치른 첫 경기, 로베르토 데 제르비 감독은 변화를 택했다. 윌리엄스-바넷을 왼쪽 윙어로 선발 출전시켰다. 윌리엄스-바넷은 첫 선발 경기부터 자신의 재능을 유감없이 발휘했다. 경기 초반부터 토트넘은 도미닉 솔랑케의 헤더로 기회를 얻었지만, 마무리하지 못했다. 균형을 깬 것은 윌리엄스-바넷이었다. 바넷은 전반 15분 페드로 포로가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 파고들며 왼발로 밀어넣었다. 윌리엄스-바넷의 프로 데뷔 첫 골이었다. 윌리엄스-바넷은 토트넘 구단 역사상 EPL 첫 선발 경기에서 득점한 최연소 선수로 이름을 올렸다.

윌리엄스-바넷은 이후에도 활발하고, 날카로운 움직임으로 토트넘의 공격을 이끌었다. 쐐기골도 그의 발끝에서 터졌다. 후반 6분 윌리엄스-바넷이 왼쪽 측면에서 볼을 잡은 후 돌파했고, 박스까지 침투해 낮은 크로스를 연결했다. 솔랑케가 문전으로 쇄도하며 오른발로 마무리했다. 윌리엄스-바넷의 프로 데뷔 첫 도움이었다.

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윌리엄스-바넷은 후반 19분 교체되며 경기를 마쳤다. 윌리엄스-바넷은 자신의 첫 선발 경기에서 1골-1도움을 올리는 최고의 활약을 펼쳤다. 홈팬들은 유스 출신의 특급 유망주의 맹활약을 축하하는 기립 박수를 보냈다. 윌리엄스-바넷의 활약 속 토트넘은 완승을 거뒀다.

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윌리엄스-바넷은 경기 후 EPL 사무국이 선정한 MOM에 선정됐다. 팬 투표에서 압도적인 68%의 지지를 얻으며 최우수 선수로 선정됐다. 윌리엄스바넷의 커리어 첫 수상이다. 그의 플레이는 기록이 설명한다. 풋몹에 따르면, 윌리엄스-바넷은 패스 성공률 78% 공격 지역 패스 1회, 롱패스 성공률100%, 지상 볼 경합 성공률 60% 등을 기록했다. 풋몹은 윌리엄스-바넷에게 평점 8.1점을 부여했다.

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영국 언론도 극찬에 나섰다. BBC는 '토트넘 유소년팀 출신인 그가 적극적인 움직임으로 상대 수비수를 앞질렀다'고 설명했다. 이어 '윌리엄스-바넷이 토트넘의 승리를 이끈 주인공이었다'고 평가했다.

경기 후 데 제르비 감독은 "윌리엄스-바넷은 특별한 선수다. 난 놀라지 않았다. 그의 재능은 여러분이 생각하는 것보다 더 크기 때문"이라고 극찬했다. 이어 "윌리엄스-바넷은 매우 어리지만 동시에 성숙하다. 그는 라커룸에서 어떤 올바른 행동을 유지해야 하는지 이해하고 있다. 그리고 실제 나이보다 더 성숙하다"고 했다.

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그러면서 그와의 일화를 설명했다. 데 제르비 감독은 "윌리엄스-바넷과 함께 버스 안 가까이 있었는데, 그때 호나우지뉴와 에덴 아자르의 영상을 보고 있더라. 난 그가 특별한 사람이라고 생각했다. 프리미어리그 데뷔를 1시간 30분 앞두고 호나우지뉴, 아자르, 네이마르 주니오르와 같은 재능 있는 선수들의 영상을 보고 있었기 때문"이라며 "축구는 마법과도 같다. 기량은 중요하다. 하지만 열정도 중요하다. 축구를 이해하는 것, 축구가 어떤 것이 될 수 있는지를 이해하는 것"이라고 했다.

솔란케 역시 경기 후 인터뷰에서 "우리는 윌리엄스-바넷을 매일 훈련에서 지켜보고 있다. 그가 어떤 선수인지 안다. 솔직히 말하면 정말 엄청난 재능"이라며 "선발 데뷔전에서 이 정도의 활약을 보여주는 건 정말 미친 일이다. 우리에게 정말 많은 걸 가져다줄 수 있는 선수"라고 찬사를 보냈다.

결국 토트넘은 곧바로 재계약을 통해 그의 가치를 인정했다. 윌리엄스-바넷은 "나와 내 가족에게 정말 특별한 순간이다. 이 순간을 위해 정말 열심히 노력했다. 하지만 이건 시작에 불과하다"며 "토트넘은 나에게 가족과 같다. 오랫동안 이곳에 있었기 때문에 제2의 고향과도 같다. 나를 지금의 선수로 만들어준 사람들과 코치진을 믿고 의지할 수 있다"고 했다. 이어 "구단이 나를 믿고 신뢰해 줬다. 이제 그 믿음에 보답할 준비가 됐다"고 했다.

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요한 랑게 스포츠 디렉터는 "윌리엄스-바넷이 구단에 미래를 맡기기로 결정해서 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "그는 특별한 재능을 가진 선수이며, 그의 끊임없는 노력과 정신력 덕분에 성장 과정의 모든 단계에서 꾸준히 발전해 왔다. 그는 이번 새로운 계약을 받을 자격이 충분하다"며 "윌리엄스-바넷이 아카데미에서 이 단계까지 성장한 것은 우리 육성 시스템이 추구하는 목표와 이곳의 어린 선수들에게 가능한 모든 것을 보여주는 훌륭한 사례다. 또한 윌리엄스-바넷을 지원하고 그의 여정에 중요한 역할을 한 코치진뿐만 아니라 아카데미의 모든 스태프에게도 감사를 표하는 것이 중요하다"고 했다. 마지막으로 "윌리엄스-바넷이 앞으로 계속 발전하여 현재와 미래 모두에서 구단의 중요한 선수로 자리매김하는 모습을 지켜보게 되어 기쁘다"고 했다.

데 제르비 감독도 "윌리엄스-바넷은 내가 정말 높이 평가하는 선수이고, 그가 새로운 계약을 체결하게 되어 매우 기쁘다"고 했다. 이어 "그는 매일 1군 선수들과 함께 지내면서 기량과 꾸준함이 향상되었고, 최근 몇 주 동안 경기 출전 명단에 이름을 올릴 자격을 충분히 갖췄다"며 "누구나 윌리엄스-바넷이 경기장에서 얼마나 기술적으로 뛰어난지 알 수 있지만, 압박 속에서도 침착하게 판단하는 그의 모습 또한 좋아한다"고 했다.

마지막으로 "최고의 선수들은 경기장에서는 자신감을, 경기장 밖에서는 겸손함을 갖춘다. 루카는 아직 발전할 여지가 많고, 최고의 모습을 보여주기 위해 매일 열심히 노력할 것이라고 믿는다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com