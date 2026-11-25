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[스포츠조선 박찬준 기자]퇴장 당했던 레니 요로(맨유)가 다음 경기에 출전할 수 있게 됐다.

맨유는 25일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 '요로의 출전 정지 징계가 철회됐다'고 발표했다. 잉글랜드축구협회(FA)는 성명을 통해 '요로의 퇴장 판정이 잘못됐다는 이의 제기가 받아들여짐에 따라 1경기 출전 정지 징계가 철회됐다. 독립 규제위원회의 결정에 대한 서면 사유는 추후 공개될 예정'이라고 밝혔다.

맨유는 23일 영국 리버풀 안필드에서 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀 원정에서 0대4로 완패했다. 마우리시오 포체티노 감독이 맨유 데뷔전에서 최악의 출발을 했다.

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경기 초반 악재가 결정적이었다. 전반 8분 수비수 레니 요로가 알렉산더 이사크에게 파울을 범했다. 페널티박스 바로 바깥에서 다이렉트 퇴장을 당했다. 올 시즌 요로의 두 번째 퇴장. 이른 시간부터 수적 열세에 놓였다.

이후 맨유는 속수무책으로 당했다. 도미니크 소보슬러이의 첫 골을 시작으로 플로리안 비르츠, 응구모하, 빅토르 무뇨스에게 연속골을 내주며 완패를 당했다.

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포체티노 감독은 첫 경기부터 과감한 결정을 내렸다. 마테이스 더리흐트에게 올해 첫 선발 출전 기회를 부여했다. 스리백 카드까지 꺼냈다. 그러나 요로의 퇴장으로 경기 전 준비했던 전술을 이행할 시간조차 없었다. 영국 BBC 스포츠는 '맨유는 최근 4경기에서 세 차례나 퇴장 선수를 배출했다. 수비 불안도 심각하다. 이날 4실점을 추가하면서 올 시즌 모든 대회를 통틀어 34골을 내줬다. 유럽 5대 리그 구단 가운데 최다 실점이라는 불명예'라고 비판했다.

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포체티노 감독은 경기 후 "요로의 경우 고의가 아니었다. 이례적이지만 축구 경기에서는 충분히 일어날 수 있는 상황이었다. 축구를 해본 사람이라면 누구나 이해할 수 있다"라며 "VAR 영상을 다시 확인하면 그가 이사크와 접촉하려는 의도가 전혀 없었다는 것을 분명히 알 수 있다. 공은 골키퍼에게 향하고 있었다"고 말했다. 이어 "그보다 앞선 전반 6분 제레미 자케가 브라이언 음뵈모에게 한 행동을 보라. 두 상황을 비교한다면 그것은 페널티킥이었다. 우리는 가혹한 처벌을 받았지만 그들은 아무런 처벌도 받지 않았다. 그것이 사실"이라고 전했다.

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이후 맨유는 퇴장 판정에 대해 이의를 제기했고 FA가 이를 받아들이면서 요로의 징계가 철회됐다. 요로는 당장 29일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열리는 브렌트퍼드와의 EPL 12라운드 홈경기에 출전할 수 있게 됐다.

판정 번복 이후 포체티노 감독의 비판은 더욱 거세졌다. 그는 이날 스포르팅 리스본과의 유럽챔피언스리그 경기를 앞두고 열린 기자회견에서 "매우 실망스럽다. 이런 일이 일어나서는 안 된다"며 "심판이 경기 중 감정적인 상황에서 실수할 수 있다는 점은 받아들일 수 있다. 하지만 VAR이 있다면 무엇을 하고 있었느냐"고 했다. 이어 "VAR이 상황을 검토할 시간을 충분히 갖고 판단했어야 한다"며 "기술을 사용하는 데 동의하지만, 제대로 활용해야 한다"고 지적했다.

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영국 내에서는 이번 판정에 대한 논란이 커지고 있다. 하워드 웹 잉글랜드프로경기심판기구(PGMOL) 위원장은 스카이스포츠를 통해 "이삭이 공을 향해 빠르게 움직이고 있었기에 대부분 정당한 판정으로 볼 것"이라며 "라멘스 골키퍼가 먼저 잡을 수도 있었겠지만 논쟁의 여지가 있는 수준이지 명백한 오심은 아니다"라고 선을 그었다. 일단 오심으로 결정이 되며, VAR을 둔 영국 내 논란은 점점 커지고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com