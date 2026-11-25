24일(현지시각) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 UEFA 챔피언스리그 맨체스터 시티와 나폴리의 경기 종료 후 맨시티 공격수 엘링 홀란이 아쉬운 표정을 짓고 있다. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 맨체스터 시티가 나폴리와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 극적인 무승부를 거뒀지만, 심판 판정을 놓고 논란이 일고 있다. 맨시티 선수들은 추가시간이 남아 있었다며 주심에게 거세게 항의했고, 경기장을 찾은 관중석에서도 야유가 터져 나왔다.

더 선 등 외신들에 따르면 맨시티는 24일(현지시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 나폴리와의 경기에서 2대2로 비겼다. 후반 55분 라스무스 호일룬에게 선제골을 내준 맨시티는 10분여 뒤 아요브 부아디의 골로 균형을 맞췄다. 하지만 노아 랑에게 다시 실점하며 패색이 짙어졌다.

맨시티는 경기 종료 4분여를 남기고 라얀 셰르키가 동점골을 터뜨리며 간신히 패배를 면했다. 이후 선수들은 남은 시간 동안 역전골을 넣기 위해 안간힘을 썼다.

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그런데 얼마 후 주심의 경기 종료 휘슬이 울렸다.

맨시티 선수들은 주심 이슈트반 코바치에게 달려갔다. 최소 2분으로 안내된 추가시간이 아직 남아 있었다며 항의를 한 것이다.

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일부 선수는 전광판의 시계를 가리키며 주심에게 항의했고, 골키퍼 잔루이지 돈나룸마는 항의 과정에서 경고를 받기도 했다.

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반면 코바치 주심은 손목시계를 가리키며 추가시간 2분이 모두 지났다는 입장을 보였다. 중계를 맡은 TNT 스포츠 역시 최소 추가시간이 이미 경과했다고 전했다. 결국 맨시티는 마지막 공격 기회를 얻지 못한 채 경기를 마쳤고, 경기 종료 직후 야유가 쏟아졌다.

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이번 무승부로 맨시티는 최근 공식전 7경기에서 단 1승만 거두는 부진을 이어갔다. 유일한 승리는 챔피언스리그 라이프치히전에서 기록했다.

이날 경기에서 승점 1을 추가해 승점 10점이 된 맨시티는 리그 페이즈 6위에 자리했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com