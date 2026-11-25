자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아르헨티나의 축구선수가 경기 준비를 위한 훈련 도중 낙뢰에 맞아 숨졌다. 함께 감전된 동료 선수는 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

인포바에 등 현지 매체들에 따르면 지난 20일(현지시각) 아르헨티나 포르모사주 포르모사시의 명문 축구 클럽 스포르티보 파트리아의 구단 훈련장에서 동료들과 몸을 풀고 있던 이반 미에르스(35)가 갑자기 떨어진 낙뢰에 맞고 쓰러졌다.

스포르티보 파트리아의 후안 카를로스 에르모시 감독은 "당시 하늘이 갑자기 어두워지고 빗방울이 떨어지기 시작한 뒤 얼마 지나지 않아 번개가 내리쳤다. 가까운 곳에 서 있던 미에르스와 후안 로메로가 낙뢰를 맞았다"고 전했다.

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주변 선수들은 두 사람을 급히 병원으로 옮겼다.

미에르스는 병원 중환자실에서 치료를 받았지만 사고 발생 몇 시간 만에 숨졌다. 로메로 역시 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 의식을 회복한 뒤 위급한 고비를 넘긴 것으로 알려졌다.

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이번 사고로 스포르티보 파트리아의 승격 플레이오프 결승전이 연기됐다. 구단은 미에르스의 사망 소식이 알려진 뒤 애도의 뜻을 밝히며 "이 슬픔을 표현할 말이 없다"고 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com