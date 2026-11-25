사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 벼랑 끝에 섰다. '경우의 수'를 따지고 있다.

오노 신기 감독이 이끄는 일본 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 24일(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드1에서 열린 세르비아와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 L조 2차전에서 0대1로 패했다. 일본은 콜롬비아(1대2 패)에 이어 세르비아에도 고개를 숙였다. 2연패에 빠지며 L조 3위에 머물렀다. 콜롬비아와 세르비아가 나란히 2연승으로 32강전에 진출했다. 일본은 자력 토너먼트 진출이 어려워졌다.

사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 '힘든 패배가 됐다. 일본은 세르비아를 상대로 눈에 띄는 결정적 기회를 만들지 못했다. 2연패했다. 1차전과 비교해 선발 7명을 바꿨지만, 킥오프 10분 만에 페널티킥을 선제골을 허용했다. 일본은 동점골을 노렸다. 하지만 세르비아의 견고한 수비와 강한 압박, 빠른 전개 등으로 원하는 공격을 펼치지 못했다. 일본은 최종전을 앞두고 조 2위 이상 가능성이 사라졌다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 오노 감독은 "최소한 승점이라도 따는 것이 사명이라고 생각했는데, 우리의 실수가 나와 경기를 매우 어렵게 만들었다. 결정적인 기회를 만들지 못했다. 페널티 지역 안에서 드리블이나 페널티킥을 노리는 장면을 포함해 더 많은 액션을 보여줘야 한다고 얘기했지만, 꽤 경직됐다. 선수들 역시 이 경기 승점의 중요성을 모두 알고 있다. 매우 낙담하고 있다. 최종전에서 해내야 한다는 모습을 보여주고 싶다"고 말했다.

사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

일본은 27일 온두라스와 최종전을 치른다. 토너먼트 진출의 마지막 기회다. 이번 대회엔 48개국이 참가했다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다.

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또 다른 언론 '스포르팅뉴스'는 '2연패에도 아직 조별리그 통과 가능성이 남아있다. 일본이 마지막 경기에서 온두라스를 잡으면 3위가 확정된다. 이번 대회 조 3위 12개국 가운데 상우 8개 팀 안에 들 수 있다. 하지만 무승부로는 안된다. 일본은 최종전 승리가 필수다. 득실차 등도 중요하기 때문에 다득점이 필요하다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com