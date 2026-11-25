Manchester United's Leny Yoro fouls Liverpool's Alexander Isak during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (AP Photo/Jon Super)

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 오심의 피해자가 됐다.

맨유 구단은 25일(이하 한국시각) '잉글랜드축구협회(FA)가 레니 요로와 관련해 1경기 출전 정지 징계가 부당한 퇴장이라는 이의 제기가 받아들였다. 이에 따라 징계는 철회됐다'고 공식 발표했다. 이에 따라 요로는 29일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열리는 브렌트퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에 나설 수 있게 됐다.

마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 EPL 원정 경기에서 0대4로 완패했다. 맨유는 개막 11경기에서 1승5무5패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 19위, 강등권에 머물렀다.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - November 22, 2026 Manchester United manager Mauricio Pochettino looks dejected REUTERS/Ian Hodgson EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이날 경기는 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전이었다. 하지만 경기 시작 8분 만에 요로가 거친 태클로 레드카드를 받고 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 맨유는 무려 4실점하며 0대4로 고개를 숙였다. 현지 언론에 따르면 EPL 역사상 감독 부임 후 치른 첫 경기에서 최단 시간 선수 퇴장 불명예 기록을 썼다. 종전 기록은 과거 윔블던을 이끌었던 에질 올센 감독의 1999년 왓포드전에서 17분 만에 나온 딘 블랙웰의 퇴장이었다. 또한, 포체티노 감독은 사령탑 데뷔전 전반전에 2실점하고 레드카드까지 받는 상황을 겪은 유일한 감독이 됐다.

epa13403451 Manchester United head coach Mauricio Pochettino (L) and his player Bruno Fernandes attend a press conference at Alvalade Stadium in Lisbon, Portugal, 24 November 2026. Manchester United will face Sporting in their UEFA Champions League group stage Match day 5 on 25 November. EPA/MIGUEL A. LOPES

경기 뒤 포체티노 감독은 상대가 공을 충분히 통제하지 못한 상태에서 요로의 행위가 고의적인 것이 아니었기에 퇴장감은 아니었다고 주장했다. FA도 결국 '명백한 득점 기회 저지'에 따른 퇴장을 주기 어려운 상황이었다고 판단해 징계를 철회한 것으로 풀이된다.

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포체티노 감독은 26일 포르투갈 리스본에서 열리는 스포르팅(포르투갈)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기를 앞두고 진행한 기자회견에서 "이런 일이 절대 일어날 수 없다고 생각했기에 매우 실망스럽다. 심판이 경기에 대한 감정적인 요소로 실수할 수 있다는 점은 받아들일 수 있다. 시야, 위치도 영향을 미칠 수 있다. 하지만 비디오 판독(VAR)이 있다면 그들은 뭘 하는 것인가. 우리는 놀라운 차를 갖고 있지만, 그걸 운전할 만한 실력도 갖춰야 한다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com