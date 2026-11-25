네이버 그린팩토리 커넥트홀/ 2026 수원삼성 미디어데이/ 수원 이정효 감독/ photo by Jaehoon Jung

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[성남=스포츠조선 강우진 기자]"FC서울은 좋은 팀, 슈퍼매치 기다려진다."

이정효 감독이 수원삼성의 K리그2 우승과 승격을 이끌어낸 뒤 빅매치에 대한 기대감도 드러냈다. 자신이 수원 감독으로 부임할 당시 그렸던 이상적인 팀에 절반 정도까지 올라왔다고 평가하면서 K리그1에서도 경쟁력을 유지하기 위해 노력하겠다는 다짐이다.

네이버 그린팩토리 커넥트홀/ 2026 수원삼성 미디어데이/ 수원 이정효 감독/ photo by Jaehoon Jung

이정효 감독은 25일 경기 성남 네이버 그린팩토리 커넥트홀에서 열린 '2026 수원 삼성 미디어데이'에서 팀의 승격에 대한 자부심과 앞으로의 각오를 다졌다.

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이정효 감독은 암흑기에 있던 수원을 K리그1로 끌어올리는 기적을 썼다. 수원은 3년간 이어진 2부 생활을 올해 우승으로 끝내면서 큰 기대를 모으고 있다. 광주 FC에서 시작한 '이정효 매직'은 수원에서도 유효했다. 가장 큰 목표였던 승격 달성에 이어 2019년 코리아컵 우승 이후 이어진 무관의 한을 풀어냈다. 수원은 이례적인 기록도 세웠다. K리그1, 2, 코리아컵, 아시안클럽선수권(현 아시아챔피언스리그)에서 모두 우승한 K리그 최초의 구단이 됐다.

이정효 감독은 K리그2에서 서로 다른 팀을 상위 리그로 올린 유일한 감독이다. 그는 2022년 K리그2에 있던 광주 FC를 우승으로 이끌었다. 수원은 올 시즌을 앞두고 이정효를 영입하는 과감한 결단을 내렸다. 1부 감독직을 포기하고, 2부로 내려온 이정효 감독은 보란 듯이 팀을 재정비하면서 단기간에 결실을 맺었다.

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우승 후 과분한 축하를 받았다며 감사의 말을 전한 이 감독은 "처음 시작할 때 많은 기대를 받고, 좋은 에너지를 받았다"며 "내년에는 우리 팬들의 의문을 설렘으로 바꿔놓은 것 같아서 좋은 느낌이다"고 말했다.

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네이버 그린팩토리 커넥트홀/ 2026 수원삼성 미디어데이/ 수원 김준홍, 이정효 감독, 고종현/ photo by Jaehoon Jung

또한 수원은 팀의 미래를 책임질 어린 선수들이 꾸준히 감독의 선택을 받으면서 미래 역시 밝다. 이번 미디어데이에 김준홍과 고종현 선수가 함께 나온 이유도 같은 맥락에서다. 이정효 감독은 이번 시즌 든든하게 골문을 지킨 '젊은 피'들의 활약이 우승의 기틀이 됐다고 강조했다.

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무엇보다 다음 시즌이 기대되는 이유는 슈퍼매치다. K리그1 최고 라이벌로 평가받는 수원 삼성과 FC서울의 맞대결은 4시즌 만에 펼쳐지게 된다. 수원이 K리그2로 강등되면서 최근 4시즌 동안 이뤄지지 않았다. 슈퍼매치는 K리그1 정규리그 관중 수 순위 톱 10에서 4경기나 차지할 정도로 한국을 대표하는 맞대결로 정평이 나있다. 수원 팬들은 당분간 이정효 체제에서 슈퍼매치를 즐길 수 있을 것으로 전망된다. 국가대표 감독직을 맡을 가능성을 묻는 말에 "나는 수원삼성 감독입니다"고 말했을 정도로 팀에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

네이버 그린팩토리 커넥트홀/ 2026 수원삼성 미디어데이/ 수원 김준홍, 이정효 감독, 고종현/ photo by Jaehoon Jung

물론 최대 라이벌 수원 FC와의 1부리그 맞대결도 빼놓을 수 없는 요소다. 라이벌구단이 동반으로 승격에 성공한 만큼 1부리그에서의 대결도 큰 기대를 모은다.

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이정효 감독은 다음 시즌을 앞두고 수원이 아직 완벽한 팀이라고 생각하지 않는다. 100점 만점에 52점 정도 되는 팀이라고 스스로 평가했다.

이 감독은 "시작했을 때 51% 정도 된다고 했는데, 중간에 어느 매체에 60~70% 정도를 이야기했다. 말실수했다고 생각한다"며 "아직 갈 길이 멀다고 생각한다. 52점 정도라고 쓰고싶다. 나머지 48점은 우리가 같이 있는 동안 채우기 위해서 노력해보겠다"고 전했다. 아래는 이정효 감독의 미디어데이 일문일답 전문이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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-우승소감

주변에서 많은 축하 메시지 받았고, 또 답장하느라고 좀 시간을 좀 많이 보냈다. 처음 시작할 때 많은 기대를 받고 시작했다. 그리고 그 기대를 받아서 좋은 에너지로 이제 내년 시즌에는 우리 팬분들이나 모든 분이 좀 설렘을 갖고 과연 수원 삼성이 K리그1에서는 어떻게 해야 할까? 그런 물음표였다면 그래도 저희 선수들 덕분에 올해 잘해서 내년에는 좀 설렘으로 바꿔 놓은 것 같아서 그게 가장 좋은 느낌인 것 같다.

-시즌초반 구상한 수원 삼성과 우승 후 많이 달라진 모습, 타협하지 않고 고수한 부분이 있는지

골을 어떻게하면 만들수 있을까 그방법에대해서 연구하고 의논하고 계산해 나갔다는 점이 올해 수원삼성의 축구지 않았나, 생각이 든다. 김준홍, 고종현선수에게는 상당한 부담이었다 과감하게 공격적으로 올라가야 하는 상황도 있고 끊기면 다시 수비 진영으로 내려와야 하고, 볼 터치하나 각도 하나까지 결국 빌드업이 잘돼야 전방에 패스를 전달하기 때문에 그런 부분까지도 신경 많이 쓴 것 같다. 훈련마다 스트레스 많이 받았던 것 같다. 공격도 해야 하고 수비도 해야 하고 고종현 선수는 한 경기 9~10㎞ 뛴다. 중앙수비수가 그렇게 뛰기 쉽지 않다.

-수원삼성 선수들로 누가 우승 못 하냐는 비아냥에 대해서

그런 분들이 있기에 더 동기부여가 되고 잘하려 하고 노력하는 것 같다. 나를 좋아하는 분도 있고 싫어하는 분도 있고, 그분들 모두 축구를 좋아한다는 걸 안다. 이제는 신경 쓰고 싶지 않다. 어떻게 보면 나도 많이 성장한 것 같다. 선수들의 성장과 가치를 높이고 팀의 가치를 높이고 구단의 가치도 높아질 거고 그러다 보면 팀이 어떤 방향으로 축구를 하는지 이정효에 대한 생각도 바뀔 것 같다.

-어느 정도까지 자신이 그린 축구로 올라왔는지

시작했을 때 51% 정도 된다고 했는데 중간에 60~70정도 이야기했는데 말실수했다고 생각한다. 아직 갈 길이 멀다고 생각한다. 52점 정도 쓰고 싶다. 나머지 48점은 우리가 같이 있는 동안 채우기 위해서 노력해보겠다.

-선수들과의 관계 어떻게 가져가려고 하는지

홍정호 선수와 고승범 선수는 올해 혼낸 적이 없는 것 같다. 선수들이 성장하는 속도가 사람마다 다르므로 고종현, 김준홍 선수도 최근에 뭐라 하지 않는다. 선수들이 성장하고 어느 정도 기준에 올라오면 기준에 맞게끔 코칭을 한다. 선수가 아무리 어리다고 해도 실력적으로 성품적으로 성장을 해서 기준이 높아졌기 때문에 더 높은 기준으로 가려고 하고 기준에 도달하면 본인이 어떤 잘못을 했고 어떻게 해야 했는지 다 안다 거기에 대해 지도하고 매니지먼트하고 코칭도 하고 다만 아직 제가 생각하는 기준만큼 오지 않은 친구들은 좀 잘하면 나태해지고 안주하고 그게 잘 안되는 선수들이 있다. 그런 선수들은 끊임없이 경지에 오를 때까지 다그쳐야 한다고 생각한다. 부모의 마음과 똑같다. 자녀가 더 잘되기를 원하니 안주하거나 적당히 살아가는 건 싫어할 것이라 본다.

-두 선수와 함께 나온 이유

우리 팀은 최저 실점팀이다. 수비적인 부분에 있어서 두선수가 없어선 안 될 선수여서 후방에서 잘 버텨주고 있었기에 승격과 우승을 이룬 것 같다. 이 두선수가 팀에 큰 기여하지 않았나 생각한다. 골은 언제나 넣을 수 있다. 공격수와 수비수 골키퍼의 차이는 공격수는 실패하더라도 크게 질타받거나 미디어에서도 크게 다루지 않는다. 그러나 고종현이 실패해서 패하면 질타받는다. 김준홍 선수도 마찬가지.

-팀을 어떻게 강화해 나갈 것인지,

K리그 1에서 경쟁력을 갖추려면 30명이상이나되는 선수들을 리더로 만들고 싶다. 리더가 경기장에 많아야 한다. 11명이 모두 리더가 된다면 능동적으로 잘할 것 같다. 경기장에서 리더 한명과 11명은 다르다. 서로서로에게 좋은 본보기가 되고 좋은 코칭을 할 수 있는 그런 부분이 내가 나아가야 하는 방향인 것 같다. 경기장에서 같은 생각과 행동을 해야 하기에 그걸 중점적으로 지도한다면 충분히 경쟁력이 있을 것 같다.

-내년 슈퍼매치 치르게 됐는데 이것만은 꼭 보여주겠다는 약속

매치에 있어서 처음 더비라는 경기를 해본 적이 없어서 그날 경기장에서 직접 지켜보고 싶다. 그렇지만 똑같을 것 같다 더비라고 해서 우리가 하고 싶은 축구는 경기장에서 할 것 같다. 질 수도 있다. 그런데 이 말만은 하고 싶다. 경기장에 찾아오신 분들이 재미없지는 않게 하겠다. 우리나라 최상위 리그에서 1위를 한다는 것은 굉장히 좋은 팀이라 생각한다. 그 좋은 팀과의 경기가 기다려진다.

-무엇이 수원을 바꿨나

선수들 마인드가 바뀌었다고 생각한다. 팀 문화 체질 개선 완전히 180도 바뀌었다고 생각한다. 그래서 자신 있다. 훈련 때나 선수들 경기장에서 보면 매일 성장하려 하고 생각의 기준도 많이 바뀌었기 때문에 더 좋아질 일만 남았다고 생각한다. 구단에서 강우영 대표님이 많이 도와주고 계신다. 그래서 저희는 비로소 팬과 구단 선수단이 한 방향으로 뭉쳐서 가고 있기 때문에 더 자신 있다고 생각한다. 그렇기 때문에 더 기대가 된다.

-선수들에게 메시지로 일대일 강의를 해준다고 하는데

선수 시절 어떻게 하면 경기에 나갈 수 있냐고 물었더니 "네가 알아서 해야지"라는 대답이 돌아왔다. 지금까지도 머릿속에 잊히지 않는다. 얼마나 궁금하고 잘하고 싶었으면 지도자를 찾아가 물어봤을까. 그때부터 많은 생각을 한 것 같다. 지도자가 되려면 최소한 선수가 잘하고 성장할 수 있는 방법은 알려주자 생각해서 그렇게 하고 있다. 최근에 이건희선수한테 아스널의 벤 화이트가 했던 움직임을 비교해 보내준 적 있다. 그다음에 이건희 선수의 대답이 웃겼다. 더 없냐고 하더라. 나한테는 많이 힘든 작업인데 30명이 넘는 선수한테 일일이 보내야 하기 때문. 이렇게 배우려고 하는 선수가 있기에 큰 힘이다. 하나라도 더 알려주고 싶은 마음이었던 것 같다 그게 동기부여고 에너지다.

-유럽 축구 방문 계획

맨체스터시티 홈에서 첼시와의 경기를 보고, 아스널과 많이 안 좋은 맨체스터 유나이트드의 경기를 보고 싶다. 시간이 된다면 프랑스로 넘어서 파리 생제르맹(PSG) 경기를 보고 싶다. PSG는 앞으로 우리가 넘어야 할 축구를 하고 있는것 같다. 직접 눈으로 보고 싶어서 그 경기를 보고 싶은데 어떻게 될지는 모르겠다.

-가족이 이번 시즌 한 이야기

축구장에서 준비한 과정이 경기장에서 안 나왔을 때 나도 모르게 과도하게 하는 행동이 있다. 옷을 집어 던지거나 물통을 바닥에 던진다거나 옷을 벗었다가 입었다가 반복한다거나 과한 행동을 했을 때, 내 영상이 유튜브에 많이 올라오더라. 아내가 링크를 복사해서 보내준다. 많이 민망할 때가 있다. 많이 혼나고 지적받는다. 수많은 팬이나 티비에서 보는 분들이 부모로서 어땠을지 생각해 보면 공감은 간다. 그런 부분에 있어 많이 성장한 것 같다. 아내 덕에 귀담아들으려고 노력하는 부분도 좋아진 것 같다.

-선수단 보강이 어느 정도 이뤄져야 한다고 생각하는지

영입 관련해서는 구단과 상의 중이다. 기존의 선수들과 같이 좋은 시너지를 내기위해서 그리고 선수들이 나은 선수로 성장하기 위해 도움이 될 선수를 이야기하고, 영입하는 과정에 있다고 들었다.

-선수 때보다 지금이 좋다? 그 생각은 여전히 유효한지

다시 나보고 선수로 돌아가라면 돌아가고 싶은 생각은 없다. 선수로서는 한계가 있다고 생각한다. 그렇지만 감독으로서의 한계는 없다고 생각한다. 더 좋은 건 선수 때 아픔이 있었기에 지금의 선수들은 조금 더 좋은 대우를 받고, 좋은 리그에서 향후 국가대표까지 꿈꿀 수 있게끔 성장시킬 수 있는 감독의 역할, 어른으로서 바른길로 안내할 수 있다는 게 너무 좋기 때문에 이런 감독이라는 자리가 더 좋은 것 같다.