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[스포츠조선 박찬준 기자]"운명인가봐요."

김도균 서울 이랜드 감독의 씁쓸한 미소였다. 서울E가 다이렉트 승격에 실패했다. 서울E는 22일 목동종합운동장에서 열린 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드에서 1대1로 비겼다. 승점 1점을 추가하는데 그친 서울E는 승점 58점을 기록했다. 1경기를 남겨두고, 2위 수원FC(승점 63)와의 격차가 5점으로 벌어지며 2위 진입이 불가능해졌다. 올 시즌 K리그2는 2위까지 다이렉트 승격이 가능하다.

하지만 승격의 꿈이 사라진 것은 아니다. 서울E는 일찌감치 6위까지 오르는 준플레이오프(PO) 진출을 확정지었다. 일단 최소 4위를 확보하며, 홈에서 준PO를 치르게 됐다.

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또 다시 PO 무대에 오르며, 4년 연속 '겨울 축구'를 하게 됐다. 시작은 2023년이었다. 당시 수원FC를 이끌던 김 감독은 K리그1 11위에 머물며 승강 PO에 나섰다. 상대는 부산 아이파크. 1차전에서 패한 수원FC는 2차전에서 대역전극에 성공하며 가까스로 잔류했다.

김 감독은 잔류를 확정지은 후 수원FC를 떠나 서울E에 새둥지를 틀었다. 김 감독은 탄탄한 인맥을 바탕으로 한 스카우팅 능력과 온화한 리더십, 특유의 공격축구를 앞세워 하위권을 전전하던 서울E를 빠르게 바꿨다. 직전 시즌 11위였던 서울E를 단숨에 3위까지 끌어올리며 10년 만에 PO행을 이뤄냈다. 창단 첫 승강 PO까지 진출시켰지만, 아쉽게 전북 현대의 벽을 넘지 못했다.

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2025년에도 4위에 오르며 준PO 무대를 밟았다. 2로빈에서 단 1승 밖에 하지 못하는 부진 속에서도 3로빈에서 8승4무1패라는 놀라운 스퍼트를 보여주며 2년 연속 PO 진출에 성공했다. 창단 최초의 기록이다. 하지만 준PO에서 성남FC에 0대1로 패하며 시즌을 마쳤다.

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3+1로 사실상 4팀까지 승격이 가능했던 올해, 서울E의 목표는 2위권 진입이었다. 상위권을 유지하며 가능성을 보였지만, 상승세 마다 하위권 팀들에 발목이 잡혔다. 막판 모험적인 경기 운영을 통해 다득점 차이를 좁히며 2위 추격에 나섰지만, 역시 마지막 고비를 넘지 못했다. 그래도 3년 연속 PO행을 이뤄냈다.

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김 감독은 'PO 전문가'라고 해도 과언이 아니다. K리그 감독 데뷔 첫 해였던 2020년 김 감독은 수원FC를 2위로 이끈 후 경남과의 PO에서 1대1로 비기며 승격에 성공했다. 벌써 PO만 5번이다. 김 감독 보다 더 많이 PO 무대를 밟은 감독은 없다. 비록 지난 두 번의 PO에서 아쉬운 결과를 받았지만, 서울E가 가장 기댈 부분은 역시 김 감독의 풍부한 경험이다.

일단 경남FC와의 최종전 승리로 분위기를 올리고, 운이 따른다면 3위까지 가는게 1차 목표다. 3위로 시즌을 마친다면, 준PO와 PO 모두 비기기만 해도 된다. K리그2는 90분간 경기를 펼쳐 비길 경우, 정규리그 상위팀이 다음 라운드에 올라갈 수 있다. 올 시즌 K리그2는 PO 승자도 바로 승격할 수 있다. PO 패자는 광주FC와 승강 PO를 펼친다.

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목표는 오로지 하나 승격이다. 과연 김 감독이 승격을 통해 따뜻한 겨울을 맞이할 수 있을지, 다시 한번 롱패딩을 꺼내 들었다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com