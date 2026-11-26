한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

잔류를 향한 광주FC의 자신감이 커지고 있다.

광주는 지난 22일 광주월드컵경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 36라운드 홈경기에서 4대2 역전승을 거뒀다. 광주는 이날 승리로 최근 4경기 무패(2승2무) 행진을 달렸다.

달라진 광주를 확인할 수 있었던 경기였다. 광주는 전반 21분 김종우에게 선제골을 내준 데 이어 전반 34분 김민준에게 추가 실점을 허용하며 0-2로 끌려갔다. 시즌 초였다면 그대로 무너졌을 흐름이었다.

Advertisement

하지만 포기는 없었다. 군 제대 후 복귀한 두현석이 반격의 시작을 알렸다. 전반 37분 프리드욘슨에게 정확한 크로스를 배달해 만회골을 도왔다. 후반에는 에이스 듀오가 경기장에 나서 승부를 뒤집었다. 바 루아는 후반 21분 환상적인 감아차기로 동점골을 터뜨렸다. 5분 뒤에는 두현석이 역전골을 넣었고, 후반 35분에는 아이데일이 쐐기골을 꽂아 승리를 확정지었다.

광주는 전반기만 해도 K리그1 '역대 최악의 팀'이라는 혹평을 받았다. K리그 최장 기록인 23경기 동안 한 번도 이기지 못했다. 하지만 지금은 다르다. 최근 8경기에서 3승4무1패. 유일한 패배도 후반기 최고의 팀으로 꼽히는 대전하나시티즌에 당한 2대3 극장패였다. 파이널B 구단 중 흐름이 가장 좋다. 지옥의 승강 플레이오프(PO)를 앞두고 잔류 희망이 커지고 있다. 이정규 광주 감독도 "확실히 힘이 생긴 것 같다"고 평가했다.

Advertisement

공수 양면에서 개선이 뚜렷하다. 공격에는 루아-아이데일 듀오가 버티고 있다. 10월 이후 두 선수가 터트린 공격 포인트만 16개(11골-5도움). 알고도 못 막는 수준의 파괴력이다. 고무적인 점은 두 선수에게만 의존하지 않고 있다는 사실이다.

Advertisement

공격이 살아나자 경기당 3실점을 하던 '자동문 수비'도 안정을 찾고 있다. 후방에서 어처구니없는 실수로 실점하는 모습은 거의 사라졌다. 하지만 여전히 역습과 공수 전환에는 약점이 있다. 이 감독이 우려하는 부분이다.

Advertisement

승강 PO 상대 후보군인 대구FC(3위), 서울 이랜드(4위), 부산 아이파크(5위), 화성FC(6위)까지 모두 역습에 능한 팀들이다. 이 감독은 "모두 우리랑 상극이다. 쉬운 상대는 없다"는 경계심 속에 4팀의 스타일을 모두 분석해 맞춤대응을 준비하고 있다.

운명의 승강 PO를 앞두고, 광주가 절대 피해야 할 건 부상이다. 부천전에서도 바 루아와 아이데일을 후반에 투입했던 이유다. 주전 의존도가 높기에 부상자가 나오는 순간, 잔류 희망은 작아진다. 광주는 28일 포항 스틸러스 원정을 마지막 시험대로 삼은 뒤, 리그 잔류를 결정할 승강 PO에 모든 것을 쏟아붓겠다는 계획이다.

Advertisement

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com