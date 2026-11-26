St. Louis City's Jeong Sang-bin celebrates after scoring during the second half of an MLS soccer playoff match against Los Angeles FC Monday, Nov. 23, 2026, in St. Louis. (AP Photo/Jeff Roberson)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구가 하루도 조용할 날이 없다. 리더십 공백 속에 대한축구협회의 '관리단체' 지정 검토 언급까지 나왔다. 암울한 상황 속에서도 한국 축구의 미래를 이끌 '21세기 소년들'이 희망을 던지고 있다.

2002년생 정상빈(24·세인트루이스)은 '캡틴' 손흥민(LA FC)과의 '코리안 더비'에서 재능을 뽐냈다. 그는 24일 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 1차전에서 LA FC를 상대로 선발 출격해 1골-1도움으로 3대2 승리를 이끌었다. 2023년부터 미국 무대를 누비고 있는 정상빈은 MLS PO 무대에서 처음으로 공격포인트를 기록했다. 수원 삼성 준프로 출신인 정상빈은 지난해 10월 이후 A대표 및 연령별 대표팀에서 멀어졌지만, 소속팀에서 꾸준히 활약하며 제 몫을 하고 있다.

전방 바라보는 김지수 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 김지수가 드리블을 하며 전방을 바라보고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 공격수 이영준(23·그라스호퍼)도 소속팀에서 주전으로 활약 중이다. 그는 아시안게임 4경기에서 3골을 터뜨리며 한국의 정상 등극에 앞장섰다. 이후 소속팀에서도 줄곧 선발로 그라운드를 밟으며 A대표팀 승선을 호시탐탐 노리고 있다. 이영준과 함께 아시안게임에서 금메달을 목에 건 김지수(22·브렌트퍼드)는 11월 A매치 데뷔전을 치르며 팬들에 눈도장을 찍었다.

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2006년생 김민수(20·레인저스)는 이적 뒤 처음으로 공격포인트를 기록했다. 그는 지난 22일 마더웰과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 원정 경기에서 선제골을 어시스트했다. 여름 이적 시장을 통해 '스코틀랜드 명문' 레인저스에 합류한 김민수는 공식 13경기 만에 처음으로 공격포인트를 완성하며 2대1 승리에 힘을 보탰다.

사진제공=대한축구협회

여기에 '리틀 태극전사' 17세 이하(U-17) 대표팀 선수들도 맹활약 중이다. 2009년생이 주축을 이룬 U-17 대표팀은 카타르 도하에서 열리고 있는 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조에서 전승을 거뒀다. 한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다. '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전 하나시티즌 U-18)를 비롯, 김지우(부산 아이파크 U-18) 남이안(울산 HD U-18) 이인우(수원 삼성 U-18) 등이 고르게 활약하며 세계를 향한 무한 도전을 이어가고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com