사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'가 대한민국 축구의 새 역사를 작성했다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 한국은 이 레벨에서 에콰도르를 상대로 처음 웃었다. 이로써 한국은 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)에 이어 에콰도르까지 잡으며 B조 1위로 토너먼트에 진출했다.

한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다. 한국의 32강전 상대와 일정은 추후 확정된다.

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김현준호는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 남이안(울산 HD U-18)이 공격을 이끌었다. 안선현(포항 스틸러스 U-18) 이인우(수원 삼성 U-18) 김지호(대전하나시티즌 U-18)가 2선에 자리했다. 수비형 미드필더로 박경훈(수원 U-18)과 한승민(전북 현대 U-18)이 발을 맞췄다. 수비는 최재혁(강원FC U-18) 최민준(포항 U-18) 강무성 태도윤(이상 울산 U-18)이 담당했다. 골문은 장준영(포항 U-18)이 지켰다.

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한국은 경기 시작 7분 만에 상대 자책골로 1-0 리드를 잡았다. 역습 상황에서 오른쪽 측면에 있던 김지호가 문전을 향해 길게 크로스를 올렸다. 이 크로스가 에콰도르 카를로스 메디나의 발을 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 그러나 한국은 전반 11분 박경훈이 부상으로 이탈하며 위기를 맞았다. 전반 15분 이후에는 에콰도르의 공세에 어려움을 겪었다.

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흔들리던 한국은 전반 22분 추가골을 넣었다. 이번에도 역습 상황에서 득점을 만들었다. 박주호의 패스를 받은 남이안이 강렬한 오른발 중거리 슈팅으로 득점포를 가동했다. 한국이 전반을 2-0으로 앞선 채 마감했다.

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후반 시작과 동시에 한국은 또 다시 점수를 추가했다. 오른쪽 측면에서 남이안의 백패스를 받은 김지호가 골문을 향해 슈팅했다. 이 슈팅이 에콰도르 수비수 욘 치카의 발을 맞고 골로 연결됐다. 한국이 3-0으로 점수 차를 벌렸다.

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에콰도르는 물러서지 않았다. 후반 14분 홀게르 킨테로의 패스를 받은 욘 게레로가 추격골을 터뜨렸다. 게레로는 후반 27분 추가 득점했지만 비디오 판독(VAR) 끝에 파울로 득점 취소됐다. 하지만 에콰도르는 후반 33분 루이스 프라고조의 득점으로 마지막까지 공세를 펼쳤다. 한국이 뒷심을 발휘했다. 마지막까지 집중력을 발휘해 1점 차 리드를 지키며 3대2로 이겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com