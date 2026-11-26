Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Viking - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 25, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts REUTERS/Violeta Santos Moura

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee speaks with Belgian referee Erik Lambrechts as Viking's Norwegian midfielder #10 Zlatko Tripic lies on the pitch during the UEFA Champions League 1st round day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Viking FK at Metropolitano Stadium in Madrid on November 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 선발로 나서 팀 승리에 힘을 보탰다. 그러나 이번에도 공격 포인트를 기록하지는 못했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 26일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 비킹 FK(노르웨이)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 홈경기에서 2대0으로 이겼다. 아틀레티코 마드리드는 전반 19분 알렉산데르 쇠를로트, 전반 24분 훌리안 알바레즈의 연속 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 비킹은 후반 추가 시간 수비수 헨리크 팔케네르마저 퇴장 당하며 고개를 숙였다. 이날 승리로 아틀레티코 마드리드는 2승1무2패(승점 7)를 기록하며 18위에 자리했다. 비킹(1승1무3패)은 27위다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee is pictured during the UEFA Champions League 1st round day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Viking FK at Metropolitano Stadium in Madrid on November 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이강인은 이날 4-4-2 전술의 오른쪽 날개로 선발 출전했다. 그는 두 차례 슈팅(유효슈팅 1개), 두 차례 키 패스를 투입하며 공격을 이끌었다. 특히 전반 32분 쇠를로트의 패스를 받아 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도하며 상대의 간담을 서늘케했다. 그러나 몸을 날린 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혀 득점을 기록하지 못했다. 이강인은 기대했던 공격 포인트 없이 후반 12분 조너선 데이비드와 교체돼 벤치로 물러났다. 이강인은 이날까지 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식 17경기 중 16경기에 출전해 2골-1도움을 기록했다. 지난 9월 17일 오사수나와의 스페인 프리메라리가 경기에서 터뜨린 시즌 2호 골 이후 공격포인트를 추가하지 못하고 있다.

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Atletico Madrid's Lee Kang-in, left, challenges for the ball with Viking's Simen Kvia-Egeskog during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Viking in Madrid, Wednesday, Nov. 25, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

경기 뒤 스페인 언론 '아스'는 이강인을 두고 '줄리아노 시메오네 대신 오른쪽 측면에 투입됐다. 그는 기존 선수와는 매우 다른 유형의 자질을 보여준다. 빈 공간으로 침투하기보다는 중앙으로 이동해 동료들과 연계 플레이를 펼치는 것을 선호한다. 상대 골키퍼의 멋진 선방에 막혀 득점 기회를 놓쳤다. 팀 플레이에 미치는 영향력은 아직 다소 부족한 편이다. 경기 템포를 주도하는 데 있어 더 적극적인 모습을 보일 필요가 있다. 아직 확실한 돌파구를 마련하지는 못했고, 60분이 채 되기 전에 교체됐다'고 평가했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com