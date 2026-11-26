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[스포츠조선 박찬준 기자]바이에른 뮌헨의 무패행진이 마감됐다.

바이에른은 26일(한국시각) 프랑스 릴의 스타드 피에르모루아에서 열린 릴과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 5차전에서 1대2로 패했다. 바이에른은 이날 패배로 개막 후 리그, 컵대회, 유럽챔피언스리그 포함 이어오던 무패행진이 17경기(11승6무)에서 마감됐다. 바이에른은 5대리그의 유일한 무패팀이었다.

바이에른은 2승2무1패, 승점 8점으로 15위로 추락했다. 리그 페이즈는 8위까지가 16강에 직행하고 24위까지는 플레이오프에 나선다. 릴은 첫 승일 신고하며 승점 4점으로 29위까지 뛰어올라, 플레이오프행 가능성을 살렸다.

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바이에른은 줄부상에 시달렸다. 특히 공격진에 부상이 집중됐다. 이스마엘 사이바리, 세르주 그나브리, 루이스 디아스가 차례로 부상한데 이어, 지난 쾰른전에서는 '핵심 공격수' 해리 케인과 마이클 올리세마저 쓰러졌다. 케인은 3개월 가까이 뛸 수 없다. 사실상 주전 공격수들이 모조리 부상으로 빠진 셈이다. 심지어 공격수로 곧잘 활용되던 알폰소 데이비스마저 이탈한 상태다.

결국 빈센트 콤파니 감독은 잇몸으로 떼울 수 밖에 없었다. 풀백인 콘라트 라이머가 최전방에 섰고, 역시 풀백인 너새니얼 브라운이 왼쪽 날개로 배치됐다. 수비형 미드필더 알렉산다르 파블로비치가 공격형 미드필더로 자리했다. 오른쪽 날개로 나선 레나르트 카를만이 제 포지션이었다. 중원은 톰 비쇼프와 요주아 키미히가 꾸렸고, 포백은 이토 히로키-김민재-다요 우파메카노-요시프 스타니시치가 구성했다. 요나스 우르비히가 골문을 지켰다.

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공격진이 정상이 아닌 가운데, 김민재의 어깨가 무거웠다. 김민재는 이날 제 몫을 했다. 김민재는 추가시간 요나탄 타와 교체아웃됐다. 김민재는 공격에서 돋보이는 모습을 보였다. 추가시간에는 공격 지역 깊숙한 곳까지 전진해서 기회를 만들기도 했다. 김민재는 이날 85회의 볼터치를 하며 패스 성공률 97%를 기록했다. 상대 수비 라인을 허무는 패스 8회, 롱패스 성공률 100%라는 놀라운 기록을 만들어냈다.

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수비도 빛났다. 한 골을 허용하긴 했지만 상대 에이스 공격수인 우에다 아야세를 잘 막아냈다. 걷어내기 3회, 가로채기 4회, 볼 회수 6회 등을 기록했다. 하지만 평점은 썩 좋지 않은 6.9점을 받았다.

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김민재의 활약에도 바이에른은 허무한 패배를 당했다. 어려운 상황 속 바이에른이 놀랍게도 선제골을 넣었다. 전반 15분 파블로비치의 중거리 슈팅일 베르케 외제르 골키퍼가 막아냈다. 이어진 코너킥 상황에서 비교프의 킥을 우파메카노가 헤더로 받아넣었다. 이 과정에서 김민재가 두 명과 몸싸움을 하며 수비를 분산시키며 보이지 않는 공을 세웠다.

릴도 반격했다. 상대의 결정적인 기회는 김민재의 몸을 아끼지 않는 수비로 막아냈다. 바이에른도 공격에 나섰지만, 마무리가 아쉬웠다. 결국 전반은 1-0 바이에른의 리드로 끝이 났다.

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후반 시작과 함께 릴이 바이에른 골망을 흔들었다. 문전 혼전 과정에서 우파메카노의 백패스 미스를 우에다 아야세가 밀어넣었다. 하지만 비디오 판독 결과 우에다가 키미히의 다리를 걷어찬 것이 밝혀지며 득점이 취소됐다. 17분 릴이 결국 동점골을 넣었다. 나탄 응고이가 중원을 기습적으로 파고들며 침투하는 우에다에게 스루패스를 연결했다. 김민재가 미처 오프사이드 트랩을 쓰지 못한 사이 우에다가 침착하게 마무리했다.

3분 뒤 경기는 뒤집혔다. 바이에른의 자책골이 나왔다. 스루패스를 받은 에단 음바페가가 구석을 노린 슈팅이 골대를 맞고 나왔다. 수비에 가담한 파블로비치가 이를 걷어내려 했지만, 빗맞으며 어이없게도 자기 팀 골문에 공을 집어넣고 말았다. 불운이었다.

바이에른은 이후 부상에서 갓 돌아온 자말 무시알라, 루이스 디아스 등을 투입하는 초강수를 뒀지만, 제대로 된 슈팅을 날리지 못했다. 결국 경기는 릴의 2대1 승리로 끝이 났다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com