사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]한때 손흥민과 비교되던 슈퍼스타의 추락이다.

라힘 스털링(이 결국 법의 심판대에 섰다. 영국 매체 더선은 26일(한국시각) 단독 보도를 통해 스털링이 위험 운전 등 혐의를 모두 인정해 징역형 실형은 피했다고 전했다.

스털링은 현지시각으 로지난 5월 28일 오전 7시 45분경 M25 고속도로에서 한 손에 커다란 가스 캔을 들고 입에 풍선을 문 채 운전하는 모습이 목격됐다. 혼잡한 도로에서 차선을 넘나드는 위험천만한 운전에 다른 운전자들은 거리를 두느라 애를 먹었다. 그는 27만파운드(약 4억8000만 원)짜리 람보르기니로 사고를 낸 뒤 경찰에 체포됐다.

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경찰 바디캠에는 스털링이 조수석에 앉아 무릎 위에 아산화질소(웃음가스) 캔과 바람 빠진 풍선을 올려둔 모습이 담겼다. 경찰관이 "내려놓으셔도 된다"고 하자 흡입 도구를 치웠지만, 운전자가 누구인지 묻는 질문에는 답하지 않았다.

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법원은 스털링에게 징역 12개월에 집행유예 18개월, 24개월 운전 금지를 선고했다. 100시간의 무급 사회봉사 명령도 내려졌으며, 12월 16일까지 피해자 부과금 187파운드(33만원)와 기소 비용 85파운드(약 15만원)를 내야 한다. 스털링은 M25·M3·A327 도로에서의 위험 운전, 아산화질소 소지, 음주·약물 측정용 시료 채취 거부 혐의를 모두 인정했다.

재판부는 감형 요인으로 스털링이 사고 후 6월 재활 센터에 입소해 12일간 치료받은 점을 꼽았다. 커스티 올먼 판사는 "진정성 있는 참여와 의미 있는 개선이 이루어졌다"고 밝혔다. 변호인은 이번 사고로 파손된 것은 스털링의 차량뿐이며 에어백 8개 중 하나도 터지지 않을 만큼 경미한 충돌이었다고 변론했다. 또 스털링이 설립 5주년을 맞은 재단을 통해 청소년 교육과 빈곤 퇴치 활동을 해왔다며, 그가 다시 훌륭한 롤모델이 되길 원한다고 덧붙였다.

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로이터연합뉴스

어디까지 추락할지 예상이 안되는 스털링이다. 리버풀에서 화려하게 데뷔한 그는 2015년 맨체스터 시티로 옮겨 프리미어리그 우승 4회, 카라바오컵 5회, FA컵 1회를 달성했고, 잉글랜드 대표로 A매치 82경기를 뛰었다. 이때만 해도 손흥민과 견줄 정도로 뛰어난 활약을 선보였다.

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그러나 2022년 이적료 5000만파운드(약 881억원)에 첼시로 이적한 뒤 엔조 마레스카 감독에게 전력 외로 분류돼 1군과 분리 훈련을 받았다. 아스널 임대에서도 존재감을 보이지 못했고, 지난 2월 합류한 페예노르트와의 계약이 올여름 만료돼 현재는 무적 신분이다.