사진=중계 화면 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이승우(전북 현대)가 격노했다. 여론은 좋지 않다.

정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 25일 일본 가시마의 메르카리 스타디움에서 열린 가시마 앤틀러스(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 5차전에서 0대3으로 완패했다. 전북(2승1무2패)은 동아시아지역 16개 팀 중 11위로 떨어졌다. 반면, 가시마는 4경기 연속 무패(4승1무)를 이어가며 동아시아지역 1위로 올라섰다. 이번 대회에선 팀당 8경기를 치른다. 동·아시아지역별로 8위 안에 들어야 16강에 오른다.

아찔한 장면이 있었다. 전북이 0-3으로 밀리던 후반 추가 시간이었다. 이승우가 가시마의 마츠모토 하루토와 볼 경합을 하던 상황이었다. 마츠모토가 발을 길게 빼 이승우를 막아세웠다. 자칫 이승우가 크게 다칠 수 있는 상황이었다. 아찔한 태클에 분노한 이승우는 참지 않았다. 상대 유니폼 상단을 두 손으로 부여잡고 신경전을 벌였다. 마츠모토도 이승우와 몸싸움을 하며 일촉즉발 상황을 만들었다. 결국 양 팀 선수들이 달려들어 두 사람을 떼어놓았다. 심판은 이승우와 마츠모토 모두에 옐로카드를 꺼내들었다.

Advertisement

사진=전북 현대 구단 공식 계정 캡처

일본 언론 '스포츠호치'는 '경기 막판 선수들 간의 충돌이 발생해 경기장이 일시적으로 소란해졌다. 마츠모토와 이승우가 터치라인 근처에서 접촉했다. 볼이 라인을 넘어 스로인으로 재개될 것 같았다. 하지만 접촉 플레이에 불만을 품은 이승우가 마츠모토를 잡아 격분했다. 양 팀 선수들이 중재에 나서는 사태가 발생했다'고 보도했다.

팬들의 시선은 곱지 않다. 온라인상에선 '정강이를 먼저 차이긴 했지만 굳이 그래야 했나', '축구에서 멱살 잡는 것은 처음 본다', '화날 수는 있지만 멱살까지 잡아야 하나' 등의 부정 반응이 나왔다.

Advertisement

한편, 이날 전북은 경기 초반부터 상대에 주도권을 내주며 흔들렸다. 결국 전반 17분 오가와 료야에게 선제골을 내주며 1-0으로 끌려갔다. 전북은 후반 교체 카드를 통해 반전을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다. 후반 15분 지다 가이토, 후반 28분 스즈키 유마에게 연달아 실점하며 고개를 숙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com