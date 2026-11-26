사진=MLS카운트다운 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘 홋스퍼에 대한 애정을 또다시 드러냈다.

영국 스퍼스웹은 26일(한국시각) '손흥민이 아스널에 관한 발언에 의미심장한 반응을 보이며 여전히 토트넘을 향한 변함없는 애정을 드러냈다'며 '토트넘의 레전드인 손흥민은 자신이 얼마나 토트넘을 사랑하는지 다시 한번 증명했다'고 전했다.

손흥민은 토트넘 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명이다. 그는 UEFA 유로파리그 우승 트로피를 들어 올리며 구단에서의 시간을 마무리했다. 그는 토트넘에서 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 뒤 미국으로 떠났다.

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AFP연합뉴스

손흥민은 지난해 12월 토트넘 팬들에게 직접 작별 인사를 전하기 위해 구단을 찾기도 했다. 10년 동안 자신의 보금자리였던 친정팀과 여전히 끈끈한 유대감을 유지하고 있다. 토트넘은 골잡이였던 그의 공백을 여전히 메우지 못하고 있다. 팀의 전반적인 득점력 부족이 원인이다.

특히 구단에 대한 손흥민의 충성심이 주목받고 있다.

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매체는 '현대 축구에서 충성심은 흔히 찾아보기 어려운 가치다. 하지만 손흥민은 달랐다'며 '세계 어느 빅클럽에서도 뛸 수 있었지만, 선수로서 전성기를 토트넘에서 보내기로 선택했다'고 설명했다. 이어 '최근 LA FC와 세인트루이스 시티의 경기 이후 손흥민이 한 축구 해설위원과 나눈 대화에서도 이를 확인할 수 있었다'고 덧붙였다.

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해설위원 브래들리 라이트필립스는 화상 인터뷰에서 손흥민에게 자신이 아스널 팬이며, 수년 동안 손흥민을 싫어했지만 이제 그가 토트넘을 떠났기 때문에 응원할 수 있게 됐다고 말했다. 그러자 손흥민은 미소를 지으며 "가자! 토트넘(COYS)"이라고 재치 있는 반응을 보였다.

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여전히 토트넘 팬들은 미국에 방문해 손흥민의 경기를 찾고 있다. 손흥민의 토트넘에 대한 사랑이 유지되는 이유 중 하나다.

앞서 손흥민은 이에 대해 "정말 놀랍다. 사실 나는 토트넘의 가장 열렬한 팬이다. 어디를 가든 등 뒤에 내 이름이 새겨진 토트넘 유니폼을 볼 수 있다"며 "정말 정말 자랑스럽다. 그런 팬들을 볼 수 있어 그저 감사할 뿐이다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com