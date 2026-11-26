사진=손흥민 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 미국 메이저리스사커(MLS)를 향한 아쉬움을 표했다. 계약 만료를 앞두고 나온 말이기에 유럽 복귀설도 다시 고개를 들 수밖에 없다.

미국 ESPN은 24일(한국시각) 'LAFC 공격수 손흥민이 MLS의 안일한 경기 스타일과 승강제 부재로 인한 압박감 부족을 지적한 토마스 뮐러의 발언에 동의했다'고 보도했다. 밴쿠버 화이트캡스 소속의 뮐러는 최근 인터뷰에서 "MLS는 강등이 없어 큰 압박감이 없다"고 지적했다.

손흥민도 세인트루이스와의 MLS컵 플레이오프 1라운드 1차전을 앞두고 관련 질문을 받았다. 그는 "MLS는 점점 커지고 있고 유명 선수들도 오고 있지만, 강등이 없기 때문에 때때로 압박감이 덜하다고 느낀다"며 "뮐러의 지적은 정확했다고 생각한다. 전적으로 동의한다"고 답했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)과의 차이를 떠올렸다. 손흥민은 "매주 엄청난 압박감 속에서 뛰었다. 팀이 부진해 순위표 하위권으로 떨어지면 정말 힘든 시간을 보내게 된다. 그런 압박감이 축구를 더 재미있게 만든다고 생각한다"며 "MLS가 최고의 리그가 되길 바라기 때문에 리그 측이 이 문제를 검토하고 조치를 취했으면 한다"고 강조했다.

손흥민은 이후 열린 경기에서 웃지 못했다. LAFC는 24일 미국 미주리주 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티와의 1차전에서 2대3으로 패했다. 손흥민은 풀타임을 뛰며 세 차례 슈팅을 시도했으나 득점과 도움 모두 기록하지 못했다. 반면 한국 대표팀 후배 정상빈은 1골 1도움을 올리며 세인트루이스의 승리를 이끌었다. 3전 2선승제인 1라운드에서 LAFC는 2차전과 3차전을 모두 이겨야 8강에 오를 수 있다.

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LAFC의 후반기는 순탄치 않았다. 정규리그 막판 9경기에서 1승에 그쳤고, 마르크 도스 산토스 감독이 물러난 뒤 사비 타마리트 감독대행 체제로 플레이오프에 올랐다. 서부 콘퍼런스 6위로 정규리그를 마쳤다. 손흥민 개인도 정규리그 31경기 7골 15도움으로 도움 부문에서는 팀 공격을 이끌었지만 득점력은 지난 시즌에 못 미쳤다.

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이런 상황에서 나온 발언이기에 손흥민의 거취로도 시선이 쏠릴 수밖에 없다. 손흥민은 2025년 여름 토트넘을 떠나 MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(약 370억원)를 기록하며 LAFC 유니폼을 입었다. 계약은 2027년 6월까지, 언제든 거취에 변화가 올 수 있는 시기에 진입한 셈이다. 스페인 매체 아스는 최근 '손흥민이 이적료 없이 LAFC를 떠날 수 있다'며 2027년 FA 대어로 지목했다. 계약 만료 6개월 전인 내년 1월부터는 타 구단과 자유롭게 협상할 수 있는 보스만룰 대상자라고 소개했다.

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다만 손흥민이 거취에 대해 직접 언급한 것은 아니기에, 이번 발언이 손흥민의 MLS 도전을 조기에 마무리하는 결과로 이어질지는 확실치 않다. 리그에서의 생활을 즐기고 있다고 밝힌 만큼 유럽 복귀 여부는 LAFC의 옵션 행사 여부와 시장 상황을 지켜봐야 할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com