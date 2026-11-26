사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구가 웃는다. 2009년생 재능이 탄생했다. '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전하나시티즌 U-18)다.

김지호는 대전 12세 이하(U-12) 팀을 시작으로 15세 이하(U-15), 18세 이하(U-18) 팀인 충남기계공고까지 거친 '성골 유스' 출신 선수다. 지난 4월엔 구단과 준프로 계약을 했다. 최근엔 잘츠부르크 이적을 확정해 2027년 여름에 합류할 예정이다.

그는 현재 카타르 도하에서 진행 중인 2026년 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에서 자신의 재능을 마음껏 뽐내고 있다.

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그는 지난 19일(이하 한국시각) 우간다와의 조별리그 B조 1차전부터 펄펄 날았다. 이날 4-2-3-1 전술의 오른쪽 날개로 선발 출전한 김지호는 경기 시작 8분 만에 선제골을 꽂아 넣었다. 이인우(수원 삼성 U-18)의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발슛으로 득점했다. 김지호는 후반 5분 상대 자책골도 유도했다. 김지호의 측면 크로스에 이은 남이안(울산 HD U-18)의 슈팅이 상대 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골대 안으로 들어갔다. 한국은 이날 김지호의 활약을 앞세워 3대0으로 이겼다.

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22일 뉴칼레도니아(6대0 승)와의 2차전에서 휴식을 취한 김지호는 25일 오후 9시30분 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 조별리그 B조 3차전에 선발로 복귀했다.

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김지호는 경기 시작 7분 만에 상대 자책골을 유도했다. 역습 상황에서 오른쪽 측면에 있던 김지호가 문전을 향해 길게 크로스를 올렸다. 이 크로스가 에콰도르 카를로스 메디나의 발을 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 그는 팀이 2-0으로 앞서던 후반 초반 또 한번 상대 자책골을 만들어냈다. 오른쪽 측면에서 남이안의 백패스를 받은 김지호가 골문을 향해 슈팅했다. 이 슈팅이 에콰도르 수비수 욘 치카의 발을 맞고 골로 연결됐다. 한국이 3-0으로 점수 차를 벌렸다.

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이날 한국은 에콰도르를 3대2로 이겼다. 한국은 이 레벨에서 에콰도르를 상대로 처음 웃었다. 이로써 한국은 우간다-뉴칼레도니아에 이어 에콰도르까지 잡으며 B조 1위로 토너먼트에 진출했다. 한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다. 한국의 32강전 상대와 일정은 추후 확정된다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com