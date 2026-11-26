사진=오현규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자] 오현규의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 진출에 적신호가 켜졌다. 토트넘 이적설이 정체된 사이, 러시아 스파르타크 모스크바행 가능성이 급부상했다.

튀르키예의 휘르예트는 25일(한국시각) '베식타스가 스파르타크 모스크바와 접촉 중인 오현규의 이적료를 책정했다'고 보도했다.

휘르예트는 '러시아 구단은 1월 이적시장에서 베식타스에 영입 제안을 건넬 준비를 하고 있다. 베식타스는 3000만 유로(약 440억원) 미만의 제안은 받아들이지 않을 예정이다'고 전했다.

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지난 2월 벨기에 헹크를 떠나 베식타스에 입단한 오현규는 당시에도 적지 않은 이적료인 1400만 유로(약 200억원)를 기록했다. 구단 122년 역사상 첫 한국인 선수로 등번호 9번을 받으며 기대감이 컸다. 기대에 부응하는 활약을 선보였다. 합류 직후 공식전 16경기 8골 2도움을 올리며 주전 공격수로 자리 잡았다. 활약과 함께 헐시티, 풀럼, 토트넘 등 EPL 구단들의 이름이 꾸준히 거론됐다. 특히 토트넘은 손흥민에게 오현규에 대한 의견을 물었고, 손흥민이 적극 추천했다는 보도까지 나오며, EPL 진출 가능성에 눈길이 쏠렸다.

다만 올 시즌 상황이 오현규에게 긍정적이지 않았다. 이번 시즌을 앞두고 합류한 두산 블라호비치에게 밀려 2옵션으로 내려앉았다. 오현규는 올 시즌 공식전 20경기에서 4골 3도움을 기록 중이다. 튀르키예 쉬페르리그에서는 9경기 1골 1도움에 그쳤고, 선발 출전은 두 차례뿐이다. EPL 이적의 걸림돌도 있다. 빈첸초 이탈리아노 감독이 오현규를 전력 구상의 중요한 자원으로 보고 이적을 반대하는 것으로 알려졌다. 토트넘 전문 매체 스퍼스웹도 '토트넘에 필요한 선수는 매 시즌 15~20골을 넣어줄 공격수다. 베식타스의 백업 공격수가 최종 선택이 된다면 놀라운 일이 될 수 있다'며 회의적인 시선을 보내기도 했다.

사진=오현규 SNS 캡처

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그 틈을 모스크바가 파고들었다. 다만 긍정적인 선택지인지는 미지수다. 러시아 구단은 우크라이나와의 전쟁 여파로 UEFA 대회에 나설 수 없다. 유럽 무대 경쟁력을 중요하게 보는 오현규 입장에서는 매력적인 선택지가 아니다. 아직 베식타스와 구체적인 협상에 돌입했다는 소식은 없지만, 구단끼리의 합의 후에도 오현규가 거절할 가능성도 배제할 수 없다.

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베식타스 또한 입장이 확고하다. 오현규와 2029년까지 계약돼 있어 서둘러 매각할 이유가 없다. 구단은 영입 당시 투자한 금액의 두 배가 넘는 3000만 유로 이상의 제안만 검토하겠다는 방침으로 알려졌다. 이탈리아노 감독까지 오현규의 백업 역할에 만족하고 있다. 올겨울 오현규가 어떤 선택을 할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com