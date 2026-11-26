사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]어두운 한국 축구에 모처럼 빛이 비추고 있다.

'리틀 태극전사'들이 새로운 역사를 썼다. 김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 2026년 U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 한국이 이 연령대에서 에콰도르를 상대로 승리한 것은 이번이 처음이다. 앞서 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)를 연이어 잡고 이번 대회 첫 32강 진출팀으로 이름을 올린 한국은 에콰도르까지 꺾으며 B조 1위를 확정지었다.

김현준호는 이번 대회에서 여러 기록을 새롭게 썼다. 한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 역대 최고 성적은 2002년 한-일월드컵, 2015년 칠레 U-17 월드컵에서 거둔 2승1무였다.

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조별리그 12득점도 역대 최다다. 당시 신태용 감독이 이끄는 올림픽 대표팀은 2016년 리우올림픽 조별리그에서 12골을 넣은 적이 있지만, 올림픽은 FIFA가 아닌 국제올림픽위원회(IOC) 주관 대회다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다.

한국은 경기 시작 7분 만에 상대 자책골로 앞서 나갔다. 김지호(대전)이 올린 크로스가 에콰도르 카를로스 메디나 발을 맞고 들어갔다. 11분 박경훈(수원)의 부상으로 위기를 맞았지만, 22분 추가골을 넣으며 분위기를 바꿨다. 박주호(부산)의 패스를 받은 남이안(울산)이 오른발 중거리 슈팅으로 득점에 성공했다.

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후반에도 공세는 이어졌다. 후반 1분 상대 수비가 정비되기도 전 김지호가 기습적인 슈팅을 때렸고, 이 볼은 상대 수비수 맞고 굴절됐다. 3-0으로 승기를 잡은 한국은 막판 에콰도르의 공세에 흔들렸다. 후반 14분 욘 게레로에게 골을 내줬다. 이번 대회 한국의 첫 실점이었다. 후반 33분에는 루이스 프라고조에게 한골을 더 허용했다. 하지만 한국은 마지막까지 집중력을 발휘하며 리드를 지켰다.

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사실 이번 대표팀은 큰 기대를 받지 못했다. 김현준호는 최종예선이었던 지난 5월 열린 2026년 U-17 아시안컵에서 4강 진출에도 실패했다. 조추첨 결과가 나쁘지 않다는 평가를 받았지만, 이 정도 결과를 만들 줄은 아무도 예상하지 못했다. 김 감독은 "한 경기 한 경기 최선을 다한다고 했고, 결과를 미리 단정 짓지 않았다. 우리의 슬로건처럼 상대에게 끌려다니지 않고 우리가 주인공이 되자는 목표를 가졌다"면서 "한국 축구의 미래를 짊어지는 책임감을 가지고 그라운드에 나선다면 좋은 결과가 나오지 않을까 예상했는데, 이렇게 3연승을 하게 돼 즐겁다"고 웃었다.

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이제 대표팀의 시선은 역대 최고 성적으로 향한다. 한국의 역대 대회 최고 성적은 1987년과 2009년, 2019년 대회에서 달성한 8강이다. 2009년 대회에서는 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 3골을 터뜨리며 8강 진출을 이끌었다. 지금과 같은 흐름이라면 충분히 가능하다. 이번 대회는 각 조 1위 12개팀에 성적에 따라 조별리그 전체 1~12위를 부여하고, 각 조 2위 12개팀에는 전체 13~24위, 그리고 각 조 3위 12개팀 중 성적이 좋아 32강에 오르는 8개팀엔 25~32위의 순위를 매긴다. 이후 조별리그 전체 1위와 32위, 2위와 31위가 붙는 방식으로 토너먼트(단 조별리그 같은 조끼리 격돌은 금지)를 치른다.

압도적인 성적으로 조별리그를 통과한만큼 최상위권이 유력하다. 그만큼 강한 상대를 피할 수 있다. 이미 현지에서는 공격 전지역에서 골을 만들어낼 수 있는 한국을 높이 평가하고 있다. '우승후보'로까지 거론되고 있다. 한국 남자 축구의 역대 FIFA 대회 최고 성적은 2019년 폴란드 U-20 월드컵에서 거둔 준우승이다. 이미 역사를 쓴 리틀 태극전사들의 기세라면 충분히 꿈을 꿀만 하다. 선수들은 대회 전부터 목표로 "우승"을 외친 바 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com