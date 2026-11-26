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[스포츠조선 김대식 기자]베스테를로 소속 양민혁의 상황은 계속해서 암울하다.

영국 매체 풋볼 런던은 26일(한국시각) 토트넘을 떠나 임대로 뛰고 있는 선수들의 상황을 조명하며 양민혁을 언급했다.

매체는 '베스테를로 소속 양민혁이 세르클러 브뤼허 원정 0대1 패배 경기에서 교체 명단에 이름을 올렸으나 끝내 출전하지 못하면서, 첫 리그 선발 출전을 향한 기다림이 계속되고 있다. 한국 출신의 이 윙어는 앞선 4경기에서 후반 막판 교체로 투입된 바 있지만, 이번 경기에서는 아예 출전 시간을 부여받지 못했다'고 언급했다.

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이어 풋볼 런던은 이삼 사라이 베스테를로 감독이 공개적으로 양민혁을 비판했다는 걸 다시 거론했다. '샤라이 감독은 지난달에도 토트넘 소속의 20세 윙어인 양민혁에게 더 많은 모습을 기대한다고 밝히며 그의 활동량(워크 에식)을 공개적으로 비판한 바 있다. 샤라이 감독은 당시 '지금까지 이곳에서 양민혁에게서 그 정도의 강도를 충분히 보지 못했다. 훈련에서도 마찬가지다. 그는 그 부분에서 여전히 더 성장할 필요가 있다'고 말했다'고 했다.

사진=토트넘

결국 손흥민의 우려가 현실이 되는 상황이다. 손흥민은 양민혁의 토트넘 입단을 앞둔 시점, 인터뷰에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 결코 쉽지 않은 무대라고 경고한 바 있다. 언어, 문화, 피지컬을 모두 준비해야 한다고 현실적인 경고를 건넸다. 당시 손흥민은 "EPL은 전혀 쉽지 않다"며 겁을 주려는 의도가 아니라 자신의 경험에서 나온 조언임을 강조했다.

양민혁은 아직 토트넘에서 1경기도 뛰지 못했다. 그럴 수밖에 없다. 양민혁은 2025년 1월 토트넘 입단 후 퀸스파크 레인저스(QPR), 포츠머스, 코번트리 시티를 거쳐 베스테를로까지 네 차례 임대를 떠났다. 첫 임대팀 QPR에서는 리그 14경기에 나와 2골을 넣었지만, 만족스럽지 못했다.

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두 번째 임대 포츠머스에서도 자리를 잡지 못했다. 포츠머스가 강등권 경쟁을 벌이는 가운데에도 좀처럼 출전 시간을 확보하지 못했고, 16경기 3골 1도움을 남긴 채 임대가 조기 종료됐다.

코번트리에서는 상황이 더 나빠졌다. 코번트리는 지난 시즌 잉글랜드 챔피언십 우승과 함께 EPL 승격을 이뤄냈지만, 양민혁은 정규리그 3경기와 FA컵 1경기 출전에 그쳤다. 5경기 연속 명단에서 제외됐고, 마지막 공식전 출전은 2월이었다.

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베스테를로가 사실상 마지막 기회처럼 보이지만 양민혁은 이번 시즌에도 주전 경쟁에서 완전히 밀린 모습이다.