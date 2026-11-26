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사진제공=한국프로축구연맹

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국가대표 미드필더로 성장한 박태준(27·김천 상무)에게 2026년은 무척 특별한 시간이 됐다.

1999년생 박태준은 올 시즌 김천의 핵심 미드필더로 활약했다. '하나은행 K리그1 2026' 34경기에 나서 2골-1도움을 기록했다. 적극적인 움직임, 활발한 활동량에서 높은 점수를 받았다. 소속팀에서 맹활약한 박태준은 지난 9월, 생애 처음으로 A대표팀의 부름을 받았다. 당시 로베르트 모레노 임시 감독은 "팀에서 명확하게 포지션이 정해져 있는데 경기력이 좋아서 발탁했다"고 설명했다. 그는 지난 9월 28일 우루과이전(1대4 패) 후반 28분 설영우와 교체돼 A매치 데뷔전을 치렀다. 이어진 베네수엘라전(0대0 무)에서도 후반 35분 황인범 대신 그라운드를 밟았다. 비록 짧은 시간이었지만, 주어진 기회를 놓치지 않았다. 박태준은 11월 A매치에도 선발돼 카타르전(1대0 승)에도 교체로 경기에 나섰다.

박태준은 지난 22일 김천종합운동장에서 열린 제주 SK와의 K리그 경기를 마친 뒤 "처음 대표팀에 갈 때는 뽑힐지 몰라서 놀랐었다. 두 번째는 소집 인원이 준다고 했었는데 (뽑혀서) 더 놀랐다. 그래도 두 번째 갈 때는 처음보다 적응이 좀 더 됐던 것 같다. 재미있던 시간이었다"며 "대표팀에 다녀온 뒤로 계속 가고 싶다는 마음이 제일 많이 생겼던 것 같다. 경쟁력을 더 갖춰야겠다는 생각을 많이 했다. 지금도 축구를 진심으로 대하고 있지만, 이제 더 적극적으로 해서 많이 성장하고 싶다. 대표팀에 계속 갈 수 있도록 하고 싶다"고 미소지었다.

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지난해 6월 2일 입대한 박태준은 12월 1일 제대를 '명' 받는다. 그는 제주전 뒤 홈 팬들 앞에서 '미리 전역식'을 했다. 대부분의 '말년병장'은 휴가에 나선다. 하지만 그는 28일 열리는 부천FC와의 원정 경기까지 소화한 뒤 마지막 휴가에 나설 계획이다. 이후 원 소속팀인 광주FC로 돌아가 플레이오프(PO) 준비에 나선다.

그는 "지난해 10월이었나. 당시 9기의 전역식이 있었다. 그 모습을 보면서 '나에게도 저 시간이 올까' 싶었다. 지난 1년 6개월이 짧지는 않았던 것 같다. 하지만 그 속에서 많은 것을 배웠다. 좋은 경험도 많이 했고, 국가대표로도 뽑혀 정말 감사한 시간이었다"며 "여기서는 운동 말고는 할 수 있는 것이 많지 않다. 축구 생각에 꽂혀 있었다. 웨이트 트레이닝도 다양한 것을 많이 시도했다. 내 몸에 맞는 걸 찾을 수 있던 시기다. 지금 뿐만 아니라 앞으로도 도움이 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

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박태준은 "나는 내가 김천에서 잘하고 있다고 생각하지 못했다. 그런데 뭔가 뜻밖에 좋은 소식도 들렸다. 대표팀도 간 좋은 해였다. 막막함으로 시작해서 성장기를 거쳐 꽃을 피는 시기가 아니었나 싶다"며 "이렇게 많이 뛴 적은 없는 것 같다. 많이 배우고 성장하는 시간이었던 것 같다. 광주에 가서도 잘해서 (K리그1 무대) 살아남으면 된다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com