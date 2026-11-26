스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한국과 일본의 격차가 이렇게 심각하다.

축구 통계 사이트 풋볼랭크드닷컴이 25일(한국시각) 공개한 '한일 선수 Elo 상위 50명' 순위에서 김민재(바이에른 뮌헨)가 1,771점으로 1위에 올랐다. 이강인(아틀레티코 마드리드)은 1,690점으로 2위다. 두 선수는 7월 1일 이후 각각 32점, 10점 하락했지만 3위 스즈키 자이온(1,680점)을 간신히 앞섰다. 스즈키는 같은 기간 90점이 올라 50위 안에서 가장 큰 상승폭을 기록했다. 이강인과의 점수 차는 10점에 불과해 이 추세라면 2위 자리도 장담하기 어렵다.

그래도 김민재와 이강인이 한일 선수 Elo 순위에서 나란히 1, 2위를 지키며 한국 축구의 자존심을 세웠다. 하지만 상위 50명 가운데 일본 선수가 40명을 차지해, 한국 선수는 10명에 그쳤다. 최상위권을 제외하면 두 나라 선수층의 격차는 뚜렷했다.

Advertisement

몸 푸는 김민재-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 김민재, 이강인이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

3위부터 9위까지는 모두 일본 선수 몫이었다. 스즈키에 이어 가마다 다이치(1,673점), 다나카 아오(1,637점), 이토 히로키(1,614점), 미토마 가오루(1,608점), 구보 다케후사(1,607점), 우에다 아야세(1,604점)가 차례로 이름을 올렸다.

한국 선수 중에서는 황인범(포르투)이 1,592점으로 10위에 올라 김민재, 이강인과 함께 '톱10'에 들었다. 상위 10위로 좁히면 일본 7명, 한국 3명이다. 20위권에서도 일본 14명, 한국 6명으로 격차가 이어졌다.

오현규(베식타시)는 1,552점으로 14위를 기록했는데, 7월 이후 69점이 올라 한국 선수 중 가장 큰 상승폭을 보였다. 이한범(클럽브뤼헤)이 16위(1,547점)으로도 39점 오르며 힘을 보탰다. 설영우(아우크스부르크)는 1,533점으로 20위에 올랐다.

Advertisement

사진=풋볼랭크드닷컴

Advertisement

한일 격차만큼이나 충격적인 건 손흥민의 순위였다. 손흥민(LAFC)은 1,518점으로 24위에 그쳤다. 7월 이후 32점이 떨어졌고, 그보다 높은 순위에 일본 선수만 17명이 자리했다. 김민재, 이강인, 황인범, 오현규, 이한범, 설영우 등 한국 선수 6명을 제외하면 손흥민 앞에는 모두 일본 선수다. 한때 아시아 축구의 상징이었던 손흥민의 현재 실력이 이만큼이나 떨어진 셈이다. 30위권으로 넓히면 일본 21명, 한국 9명이다. 이재성(마인츠)은 1,500점으로 27위, 황희찬(샬케)은 1,497점으로 28위다.

31위부터 50위까지 20명 중 한국 선수는 조규성(미트윌란) 한 명뿐이다. 조규성은 1,443점으로 41위에 올랐고, 23점 상승했다.

Advertisement

한국은 정상급 선수의 질에서는 앞서도 전체 선수층에서는 일본에 밀리고 있다는 점이 이번 순위에서 확인됐다. 일본은 계속해서 선수를 해외로 수출하는 중이다. 한국도 마찬가지지만 최근에는 질에서도 밀리는 모양이다. 한일 격차는 계속 벌어지고 있다.