사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 수비수' 이한범이 이번에도 그라운드를 밟지 못했다. 팀이 완패하는 동안 벤치만 지켰다.

이한범이 뛰는 클럽 브뤼헤는 26일(한국시각) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디온에서 열린 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 리버풀에 0대3으로 패배했다.

경기는 리버풀이 주도했다. 전반 13분 골키퍼 얀 좀머의 집중력 저하를 틈타 알렉산데르 이삭이 선제골을 넣으며 앞서 나갔다. 이후 후반 34분 플로리안 비르츠의 추가골, 후반 37분 이삭의 멀티골이 나오며 승리했다. 이 승리로 리버풀은 승점 12점(4승1패)으로 36개 팀 중 5위에 올랐다. 브뤼헤는 UCL 3연승 행진을 마감했다.

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이날 브뤼헤는 브랜던 메헬레와 요르네 스필리어스를 중앙 수비로 세웠고, 이한범은 교체 명단에 이름을 올렸다. 출전 시간은 0분이었다. 경기 내내 벤치를 지켰다. 결장은 이번이 처음이 아니다. 최근 공식전 6경기에서 7분만 뛰었다. 입지가 크게 흔들리고 있다.

사진=이한범 SNS 캡처

브뤼헤를 택한 선택에도 아쉬움이 커질 수밖에 없다. 이한범은 지난여름 미트윌란을 떠나 브뤼헤에 합류했다. 이적료는 약 900만 유로(약 130억원)로, 오르도녜스의 후계자로 점찍어 영입한 선수였다. 출발은 화려했다. 성급한 이적 대신 최근 빅리그 이적 사례가 꾸준히 나오는 벨기에 리그 명문으로 향하며 한 번 더 성장의 기회를 마련했다. 새로운 무대지만 곧바로 적응하는 모습을 보여줬다. 8월부터 9월까지 꾸준히 성장세를 보이며 팀 주전으로 활약했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다.

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하지만 9~10월 A매치 이후 분위기가 달라졌다. 브뤼헤의 여름 영입생들이 아직 기대에 미치지 못하고 있다고 지적과 함께 입지가 급격히 흔들렸다. 얀 비르길리와 함께 이한범을 어려움을 겪는 선수로 꼽기도 했다. 일부 벨기에 언론은 두 선수 모두 적지 않은 이적료로 영입됐지만 활약이 모두를 설득하지는 못하고 있다고 평가했다. 과거 브뤼헤에서 활약한 스틴 스티넨은 이한범의 수비력에 의문을 나타냈다. 이한범이 시즌 초반 좋은 모습을 보이다 스필리어스에게 주전 자리를 내줬고, 스필리어스가 이반 레코 감독의 신뢰를 얻으며 상황이 뒤바뀌었다.

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사진=이한범 SNS 캡처

벨기에의 부트발뉴스는 10월 A매치 휴식기 이후 스필리어스가 줄곧 이한범보다 우선 기용되고 있다고 전했다. 리버풀전을 앞두고도 이한범이 중앙 수비 자리를 스필리어스에게 내줬다고 보도했다. 헷 니우스블라트는 '스필리어스가 주전 자리를 쟁취하고 있다'고 평가했다. 스필리어스는 21세 브뤼헤 유스 출신이다.

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이한범에게는 악재다. 브뤼헤에서의 활약은 목표로 삼은 빅리그행에 발판이 될 수 있었다. 월드컵 활약 이후 빅리그 관심이 이어졌고, 덴마크 매체 팁스블라데트는 첼시, 리버풀, 뉴캐슬, 브라이턴, 리즈가 그를 지켜보고 있다고 전한 바 있다. 이한범은 성급한 이적 대신 브뤼헤를 택했다. 하지만 중앙 수비에서 스필리어스가 버티고 있고, 부상 중이던 오르도녜스도 복귀를 앞두고 있기에 더 험난한 경쟁만이 예고되고 있다. 팀 내 입지를 되찾지 못하면 빅리그 진출 구상도 어려워질 수 있다. 반등의 계기를 마련하기 위한 확실한 반전이 필요한 상황이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com