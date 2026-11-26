사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 빅터 오시멘이 팀의 구세주가 될지 관심이 집중된다.

영국 팀토크는 26일(한국시각) '맨유의 오시멘에 대한 영입 관심이 다시 수면 위로 떠올랐다'며 '맨유가 공격진 강화를 위한 영입 후보를 물색하는 가운데 오시멘은 여전히 검토 대상에 올라 있다'고 보도했다.

오시멘은 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이에서 눈부신 활약을 펼치고 있다. 지금까지 85경기에 출전해 69골 19도움을 기록했다. 이처럼 뛰어난 활약을 바탕으로 오시멘은 여전히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 도전하고자 하는 열망이 있는 것으로 알려졌다.

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오시멘의 열망은 새로운 사령탑 마우리시오 포체티노 감독 체제에서 최전방을 담당할 스트라이커가 필요한 맨유의 상황과 맞아떨어진다. 갈라타사라이만 이를 허락한다면 성사될 수 있는 이적이다. 그러나 갈라타사라이는 시즌 중반에는 핵심 공격수를 매각할 의사가 전혀 없다고 한다. 오시멘과 오는 2029년까지 계약을 맺은 갈라타사라이는 리그 우승 경쟁과 유럽 대항전에 집중하고 있다. 시즌 도중 팀의 핵심 득점원을 잃는다면 이러한 목표에 심각한 타격이 불가피하다. 갈라타사라이가 이번 겨울 이적시장에서 공식적인 영입 제안을 모두 거절할 것으로 예상되는 이유다.

매체는 '계약서에 바이아웃 조항이 없는 데다 갈라타사라이가 협상에서 유리한 위치를 점하고 있는 만큼, 오시멘 본인도 잔류를 원하면서 이적을 서두를 이유가 사라졌다'며 '맨유의 선수 영입 담당 부서는 1월 이적시장에서 보다 현실적인 영입 후보들에게 집중하는 한편, 다음 이적시장을 위해 오시멘을 계속 주시해야 할 것으로 보인다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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