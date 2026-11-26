사진=ESPN

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[스포츠조선 강우진 기자]한때 '제2의 리오넬 메시'라며 기대를 모았던 미야이치 료(33)의 커리어는 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러갔다. 부상 악재 속에서 침체기를 겪은 그는 여전히 현역 선수로 열정을 쏟고 있다.

영국 기브미스포츠는 26일(한국시각) 과거 아스널이 영입했던 일본 출신 유망주 미야이치의 선수 생활을 조명했다.

2011년 당시 아스널은 유망주 발굴에 일가견이 있는 구단이었다. 니콜라 아넬카와 애런 램지, 시오 월컷 등 재능 있는 선수들을 발굴하며 명성을 쌓았다. 미야이치 역시 아스널이 눈여겨본 유망주였다. 아르센 벵거 당시 아스널 감독은 입단 테스트를 받던 미야이치의 재능에 매료됐다. 결국 2011년 1월 그에게 프로 계약을 제안했다. 벵거 감독은 당시 "미야이치가 우리 팀에 합류하게 돼 기쁘다. 전 세계 여러 구단의 관심을 끌 만큼 타고난 재능을 갖고 있다"고 기대감을 드러냈다.

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사진=J리그

대외적인 평가도 좋았다. 벵거 감독은 "타고난 기술적 능력과 뛰어난 균형 감각, 엄청난 스피드를 갖췄다"고 극찬했으며, 일각에서는 그를 포스트 메시로 평가하기도 했다.

하지만 그는 기대만큼 성장하지는 못했다. 볼턴 원더러스와 위건 애슬레틱에서 임대 생활을 이어갔지만, 위건에서 장기 발목 부상을 당하며 주저앉았다. 당시 위건은 FA컵 우승을 차지했지만 미야이치는 부상으로 함께하지 못했다.

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아스널에서의 입지는 좁아졌다. 미야이치가 아스널 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛴 경기는 단 한 차례에 불과했다. 네덜란드 트벤테 임대 생활을 마친 뒤 결국 아스널과도 결별했다.

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미야이치는 당시를 돌아보며 "그때는 스스로를 어린 선수라고 생각하지 않았다. 나와 비슷한 나이에도 세계적인 선수들이 너무 많았다. 항상 압박감을 느꼈다"고 털어놨다.

사진=장크트파울리

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새로운 도전도 쉽지 않았다. 장크트 파울리(독일)에 정착했지만 이번에는 무릎 부상이 발목을 잡았다. 전방십자인대 파열로 데뷔가 늦어졌고, 복귀 이후에는 반대쪽 무릎의 전방십자인대까지 파열되는 불운을 겪었다.

미야이치는 "한때는 축구를 그만두는 것을 진지하게 고민했다. 오랜 기간 팀을 떠나 있었고, 계속해서 팀에 폐를 끼쳤다"며 "많은 사람을 실망시키기도 했다. 그래서 축구를 그만둘 생각을 했다"고 말했다.

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미야이치는 2021년 장크트 파울리를 떠나 일본으로 돌아왔다. 새 둥지는 요코하마 마리노스였다. 일본 복귀 후에는 꾸준히 출전 기회를 얻었다. 2022년에는 요코하마와 함께 J리그 우승을 차지했고, 같은 해 일본 국가대표팀에도 다시 발탁됐다. 미야이치는 여전히 현역 생활을 이어가고 있다.

매체는 '제2의 메시라는 화려한 수식어는 끝내 현실이 되지 못했다'면서도 '하지만 미야이치는 포기하지 않았다. 세계적인 스타를 향한 꿈은 이루지 못했지만, 축구를 향한 애정만큼은 여전히 변함없다'고 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com