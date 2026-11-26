사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호와 스토크 시티는가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 향해 한 걸음 더 나아갔다.

스토크는 26일(한국시각) 스토크온트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 잉글리시 챔피언십(2부리그) 17라운드에서 밀월을 2대1로 꺾었다.

스토크는 이날 조지 허스트의 멀티골로 승리했다. 허스트는 전반 13분과 40분에 연달아 골을 터뜨렸고, 밀월은 후반 36분 마크 사이크스의 중거리 슈팅으로 한 골을 만회했다. 스토크는 이 승리로 리그 5연승을 달렸고 최근 14경기에서 11승째를 챙겼다. 단숨에 리그 2위로 도약했다.

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사진=X 캡처

배준호도 선발로 나섰다. 전반 초반 벤 존슨이 올린 크로스를 골문 뒤쪽에서 마무리하지 못했다. 이어 위험 지역에서 시도한 슈팅은 수비에 막혔다. 위험 지역에서 프리킥도 얻어냈으나, 공격포인트는 없었다. 후반 41분 애런 크레스웰과 교체됐다.

스토크는 최근 상승세가 심상치 않다. 개막 3연패를 당한 뒤 리그 13경기에서 10승을 쌓았다. 21일에는 선두였던 버밍엄 시티를 1대0으로 꺾었다. 후반 3분 허스트가 결승골을 넣었고, 후반 18분 루카 봄비노가 퇴장당했지만 수적 열세를 버텨냈다. 마크 로빈스 감독은 경기 내용에 만족감을 감추지 않았고, 그 상승세를 밀월전까지 이어갔다.

사진=배준호 SNS 캡처

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배준호도 점차 입지를 다시 다지는 모습이다. 지난여름 이적설의 중심에 있었다. 리옹의 관심이 도착했다. 스토크가 높은 이적료를 고집하며 무산됐지만, 빅리그 이적 가능성을 확인할 수 있었다. 이후 입지가 흔들렸으나, 최근 다시 경기력을 끌어올렸다. 버밍엄전에서 한 달여 만에 선발로 나섰고, 이날도 연달아 선발 명단에 이름을 올렸다. 3-4-3 포메이션의 공격진 한 축을 담당했다.

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이제 스토크와 EPL 승격을 바라볼 수 있는 위치다. 스토크는 2017~2018시즌 EPL에서 강등된 뒤 챔피언십에 머물러 왔다. 이번 시즌 상위권에 오르면서 긴 기다림을 끝낼 수 있다는 기대감이 커지고 있다. 한국 선수로는 또 한 번의 승격을 통한 프리미어리거 등극을 꿈꿀 수 있다. 앞서 김두현은 웨스트 브로미치 앨비언이 챔피언십 우승과 함께 EPL로 승격할 때 팀의 일원이었다. 김보경은 2013년 카디프 시티의 챔피언십 우승과 승격으로 한국인 12번째 EPL 선수가 됐다.

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승격까지 남은 여정에서 팀을 승리로 이끌고, 입지를 유지하는 것이 관건이다. 승격 경쟁이 이어지는 동안 선발 자리를 지키며, 가치를 끌어올린다면 EPL에 정착할 가능성도 배제할 수 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com