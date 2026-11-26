사진=스토크

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[스포츠조선 김대식 기자]배준호가 한국 축구의 새로운 희망으로 떠오를 수 있을까.

배준호가 선발로 나선 스토크시티가 챔피언십 선두 경쟁에 불을 붙였다. 스토크는 26일(한국시각) 영국 스토크의 벳365 스타디움에서 열린 밀월과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 17라운드 홈경기에서 조지 허스트의 멀티골을 앞세워 2대1로 승리했다. 이번 승리로 스토크는 승점 35(골득실 +8)로 선두 미들즈브러(승점 35·골득실 +14)와 승점이 같아졌다.

최근 5연승이자 7경기 연속 무패(6승1무)다. 최근 14경기에서는 11승을 거두는 가파른 상승세다. 챔피언십은 1, 2위 팀이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 자동 승격한다.

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배준호는 3-4-3 포메이션의 왼쪽 공격수로 선발 출전했다. 스토크는 전반 13분 잭 맥글린의 침투 패스를 받은 조지 허스트가 선제골을 넣어 앞서갔다. 전반 40분에도 허스트가 밀리언 만후프의 패스를 받아 다시 골망을 흔들었다. 밀월은 후반 36분 마크 사이크스의 중거리 슈팅으로 한 골을 만회했지만 추가 득점에 실패했다.

사진=배준호 SNS

배준호는 후반 41분까지 뛰며 4차례 슈팅을 시도했지만 공격포인트는 올리지 못했다. 다만 후반 26분에는 상대 진영에서 프리킥을 얻어내며 흐름을 바꾸는 역할을 했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 이후 소속팀에서도 선발과 벤치를 오가고 있는 중이다.

현재 분위기라면 스토크는 EPL 다이렉트 승격도 충분히 노려볼 만하다. 설령 자동 승격에 실패하더라도 크게 무너지지 않는 이상 승격 플레이오프 진출은 가능할 것으로 보인다. 승격 플레이오프는 3위부터 8위까지 참여한다. 8위인 스완지 시티와의 격차는 8점이다.

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사진=배준호 SNS

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배준호가 이끄는 스토크가 EPL 입성에 성공한다면, 황희찬의 울버햄튼 강등 후 한국 축구가 기다려온 새로운 프리미어리거의 계보도 다시 이어지게 된다.

백승호의 버밍엄 시티도 승격 희망을 품고 있다. 버밍엄은 같은 날 영국 번리의 터프 무어에서 열린 번리와의 리그 경기에서 2대0으로 승리했다. 버밍엄은 승점 3점을 추가하며 4위에 자리했다. 선두권과의 격차는 승점 3점 차이다.

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최근 부상에서 돌아온 백승호는 벤치에서 출발했다. 후반 30분 교체로 투입돼 팀 승리에 기여했다. 버밍엄도 다이렉트 승격에 충분히 도전해볼 수 있는 흐름이다.