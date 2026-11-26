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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 새 사령탑을 잡았지만, 구단 내 불협화음은 여전히 존재한다. 특히 주장 브루노 페르난데스에게 이목이 쏠리고 있다.

영국 더선은 26일(한국시각) '페르난데스가 스포르팅전에서 교체된 직후 벤치에서 불만을 표출하는 모습이 포착됐다'며 '페르난데스는 이 경기에서 두 골을 터뜨렸지만, 팀은 2대2 무승부에 그쳤다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

페르난데스는 이날 맨유 최고의 선수였다. 맨유는 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 5라운드에서 스포르팅과 맞붙었다. 페르난데스는 페널티킥으로 득점한 데 이어, 득점까지 기록했다. 그는 후반 추가시간 2분 안드레이 산투스와 교체되며 그라운드를 떠났다.

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페르난데스는 멀티골을 기록하고도 벤치에서 불만을 품은 듯한 모습을 보였다. 그는 다른 맨유 선수들과 대화를 나누면서 양팔을 크게 휘두르는 등 흥분한 모습이었다. 이는 맨유의 결승골이 파울로 취소된 직후라 그에 대한 불만을 품은 것으로 보인다.

이겨야 했을 경기에서 진 맨유의 분위기는 또 침체될 것으로 보인다. 페르난데스만은 제 역할을 다했다.

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매체는 '페르난데스는 이날 롤러코스터 같은 경기에서 핵심적인 역할을 했다'며 '원정팀 맨유가 불과 2분 사이 페널티킥 2개를 내주며 불안하게 출발한 경기에서 팀을 구해내는 데 앞장섰다'고 설명했다.

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특히 페르난데스의 두번째 골은 깊게 파인 잔디에 공이 굴절되면서 들어간 마법 같은 골이었다. 이는 앞서 페르난데스가 방향을 바꾸는 과정에서 잔디를 손상시키면서 만들어진 것이었다.

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맨유가 최악의 시즌을 보내고 있는 가운데 페르난데스 역시 다사다난한 시즌을 보내고 있다. 그는 이미 전임 감독 마이클 캐릭과 전술 문제를 놓고 갈등을 빚은 바 있다. 최근에는 팀의 부진한 경기력을 이유로 새로운 계약 협상을 보류하기도 했다. 맨유는 강등권까지 추락한 상태다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com