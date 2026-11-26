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[스포츠조선 김대식 기자] 김민재의 동료이자 세계적인 선수인 마누엘 노이어의 사생활 문제가 충격적이다.

바이에른 뮌헨의 베테랑 골키퍼 마누엘 노이어(40)가 경기장 밖 사생활 문제로 연일 독일 언론의 헤드라인을 장식하고 있다. 독일 매체 T-온라인은 25일(한국시각) 노이어와 아내 아니카의 결별설을 집중 조명했다.

보도에 따르면 노이어는 현재 재활과 휴식을 위해 고향 바이에른이 아닌 브라질에 머물고 있다. 동행인이 있다는 사실까지 알려지면서 논란은 더 커졌다. 아니카가 불과 몇 주 전 둘째 아들을 낳았기 때문이다. 두 사람은 2024년 3월 첫째 아들 루카를 얻은 바 있다.

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AP연합뉴스

독일 일간지 빌트를 비롯한 현지 매체들은 지난 13일 이후 두 사람이 이미 10월 초부터 별거에 들어갔다고 잇따라 보도했다. 독일 방송사 RTL도 노이어 측근에게서 입수한 정보를 인용해 결별 사실을 전했다. 노이어는 테게른제 호숫가 신혼집에서 짐을 빼 나온 것으로 알려졌고, 아니카가 두 살배기 첫째와 태어난 지 몇 주 안 된 둘째를 홀로 돌보고 있다고 한다.

아니카의 행보도 파장을 낳았다. 26세인 그는 최근 비공개 인스타그램 계정에 힘겨운 개인적 상황을 암시하는 게시물을 올렸고, 빌트는 그가 "세상이 지금 무너지고 있다"고 토로했다고 전했다. 아내가 자신의 아이를 출산했는데도 불구하고, 노이어는 새로운 여자와 브라질까지 가서 재활을 진행하고 있는 것이다. 도덕적으로 논란이 될 수밖에 없는 행동이다.

브라질에서 포착된 노이어 곁의 여성도 관심을 끌고 있다. 빌트는 이 여성이 노이어의 전담 물리치료사로 알려졌다고 보도했다. 지난 9월 말과 10월 초 이탈리아 시칠리아에서도 두 사람이 함께 목격돼 현지 매체들이 노이어의 체류 소식을 다룬 바 있다.

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EPA연합뉴스

다만 결별은 공식 확인되지 않았다. 노이어는 언론 문의에 응하지 않고 있으며, 매니지먼트 측도 사적인 세부 사항에는 원칙적으로 답하지 않는다는 입장이다. 두 사람 모두 갑작스러운 파경의 배경에 대해 침묵을 지키고 있다.

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노이어의 연애사가 파경으로 끝난 것은 이번이 처음이 아니다. 2009년부터 2014년까지 교제한 카트린 길히와는 브라질 월드컵 우승 몇 달 뒤 결별했다. 이어 2017년 결혼한 니나 바이스와는 2019년 관계가 틀어져 이혼했다.