사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국 축구의 미래들이 좋은 사고를 제대로 쳤다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일(한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 이로써 한국은 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)에 이어 에콰도르까지 잡으며 B조 1위로 토너먼트에 진출했다.

한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다. 한국의 32강전 상대와 일정은 추후 확정된다.

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김현준호는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 남이안(울산 HD U-18)이 공격을 이끌었다. 안선현(포항 스틸러스 U-18) 이인우(수원 삼성 U-18) 김지호(대전하나시티즌 U-18)가 2선에 자리했다. 수비형 미드필더로 박경훈(수원 U-18)과 한승민(전북 현대 U-18)이 발을 맞췄다. 수비는 최재혁(강원FC U-18) 최민준(포항 U-18) 강무성 태도윤(이상 울산 U-18)이 담당했다. 골문은 장준영(포항 U-18)이 지켰다.

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전반 7분 만에 앞서간 한국이다. 역습 상황에서 오른쪽 측면에 있던 김지호가 문전을 향해 길게 크로스를 올렸다. 에콰도르 골키퍼가 이를 제대로 처리하지 못했고, 바로 뒤에 있던 에콰도르 수비수 맞고 자책골로 연결됐다.

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하지만 선제골도 잠시 한국은 에콰도르의 거센 공세에 흔들리는 것처럼 보였다. 흐름을 바꾼 건 남이안이었다. 부상으로 빠진 박경훈 대신 들어온 박주호(부산 아이파크 U-18)가 전반 22분 중원에서 탈압박에 성공한 뒤 에콰도르 진영을 붕괴시켰다. 박주호는 남이안에게 패스를 전달했고, 남이안은 수비가 가까이 붙지 않자 과감하게 슈팅을 날렸다. 그대로 득점에 성공했다.

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한국은 김지호와 남이안을 중심으로 계속해서 에콰도르를 어렵게 만들었다. 후반 시작하자마자 상대의 자책골을 또 유도했다. 후반 추가시간 2분 오른쪽에서 남이안의 백힐 패스를 받은 김지호가 페널티박스에서 슈팅을 날렸다. 수비 맞고 절묘하게 휘면서 골키퍼가 막을 수가 없었다.

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너무 격차가 벌어진 탓일까. 한국의 수비 집중력이 흔들리기 시작했다. 후반 14분 왼쪽 측면이 뚫리면서 스티븐 게레로에게 만회골을 허용했다. 후반 26분 게레로에게 또 실점을 허용했지만 온필드 리뷰 후 득점은 취소됐다.

후반 34분에는 치명적인 실수가 나왔다. 태도윤이 백패스를 이상한 곳으로 전달하면서 에콰도르의 공격이 전개됐다. 루이스 프라고조의 추격골이 터지고 말았다. 하지만 한국은 더 이상의 실점을 허락하지 않으면서 조별리그 전승이라는 역사적인 기록을 세웠다.

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한국의 역대 대회 최고 성적은 1987년과 2009년, 2019년 대회에서 달성한 8강이다. 이런 분위기라면 충분히 역대 최고 성적을 넘을 수 있을 것으로 보인다. 흐름이 너무 좋다.