사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국에 경사가 터진 사이, 일본은 눈물을 흘리기 직전이다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일(한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 한국 U-17 대표팀은 조별리그 3전 전승으로 마무리하며 B조 1위로 토너먼트(32강)에 올랐다.

반면 일본은 조별리그 2연패로 L조 3위에 머물러 탈락 위기에 몰렸다. 일본 매체 풋볼채널은 조별리그 A~D조 일정이 모두 끝난 가운데 일본의 상황이 한층 험난해졌다고 보도했다. 일본은 승점 0점, 골득실 -2에 그치고 있다. 조 2위 이내 자력 진출 가능성은 이미 사라졌다. 최종전 상대는 온두라스로, 승리하더라도 조 3위 12개국 중 상위 8개국에 들어야 32강에 오를 수 있다.

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사진캡쳐=풋볼채널

문제는 경쟁국들의 결과가 잇따라 일본에 불리하게 나왔다는 점이다. 한국에 패배한 에콰도르지만 승점 4점으로 일정을 마쳐, 일본이 온두라스를 잡아도 승점 3점에 그쳐 넘을 수 없다. C조에서는 호주가 모잠비크와 2-2로 비기고 아르헨티나가 덴마크와 3-3으로 비기면서 두 팀이 상위 2위를 차지했다. 승점 4점으로 3위가 된 모잠비크도 3위 팀 가운데 진출을 확정했다.

D조에서는 프랑스가 우루과이를 3-0으로 완파하고, 사우디아라비아가 아이티를 2-1로 꺾었다. 세 팀이 승점 6점으로 동률을 이뤘고, 승자승 원칙에 따라 우루과이가 3위가 됐다. 이로써 일본은 에콰도르에 이어 모잠비크와 우루과이도 넘지 못하게 됐다. A조 3위 카타르는 그리스에 1-4로 패해 승점 3점, 골득실 -3으로 마쳤고, 일본이 온두라스전에서 이기면 카타르는 최소한 앞서게 된다.

현재 일본은 조 3위 12개국 가운데 11위다. 진출을 확정하려면 온두라스전 승리를 전제로, 아직 최종전을 치르지 않은 E~K조 7개 조 가운데 최소 3개 조의 3위 팀보다 높은 성적을 내야 한다. 26일에는 E~H조 최종전이 열린다. 특히 승점 1점씩을 쌓은 중국, 베트남, 뉴질랜드의 경기 결과가 일본의 운명에 큰 영향을 줄 전망이다.