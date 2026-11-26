한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]거스 포옛 감독은 정말로 대한민국에 진심이었다.

포옛 감독은 25일(한국시각) 프랑스 매체 겟프랜치풋볼 지난여름 한국 대표팀 사령탑 자리만을 바라보며 다른 제안을 모두 거절했다고 밝혔다. 현재 무직인 포옛은 최근 인터뷰에서 최종 후보 탈락 통보를 받은 뒤에야 "정말 큰 실수를 했구나" 싶었다고 털어놨다.

포옛은 "여름 내내 머릿속에는 오직 대한민국 국가대표팀이 최우선 순위였다"고 말했다. 월드컵이 끝나고 홍명보 전 감독이 떠나면서 큰 기회가 왔다는 직감이 들었다는 것이다. 그는 이를 영국 속담에 빗대 "모든 달걀을 한 바구니에 담은 셈"이라고 표현했다. 한국 외에는 다른 곳에서 연락이 많이 왔지만, 웃으며 "물론 프리미어리그 빅클럽은 아니었다"고 덧붙인 뒤 모두 거절했다고 한다. 한국 쪽에서도 많은 사람이 그가 선임될 것이라고 이야기해 다음 행선지는 대표팀이 될 것으로 믿고 느긋하게 기다렸다.

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그러나 어느 날 아침 후보에서 탈락했다는 전화를 받았고, 그때는 이미 8월이었다. 포옛은 "대표팀도 물 건너간 거죠"라며 웃었다. 그 자리만 노리다 그렇게 됐다는 점에서 후회가 컸다는 설명이다. 이후 다시 일자리를 알아보기 시작했고, 매일은 아니더라도 거의 매일 여러 곳에서 관심이 있는지 묻는 연락이 왔다. 정식 제안은 한두 건 있었지만 최종 합의로 이어지지는 않았다. 포옛은 "지금 11월은 여러 움직임이 활발해지는 시기"라며 조만간 좋은 기회가 오기를 바라고 있다고 말했다.

새 프로젝트를 고르는 기준을 묻자 포옛은 소통을 꼽았다. 면접을 볼 때 '내가 원하는 곳'이라는 느낌이 들어야 하는데, 구단주나 스포츠 디렉터 역시 "이 사람이 적임자인지" 같은 기준으로 감독을 본다는 것이다. 대화를 마치고 "이곳은 나와 맞지 않는다"고 느끼는 곳이 있는가 하면, 마음이 뜨거워져 꼭 맡고 싶어지는 곳도 있다고 했다.

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잉글랜드로 돌아가기 어려운 현실에 대한 이야기도 털어놨다. 포옛은 잉글랜드에서 너무 오래, 연달아 두세 팀을 맡았기 때문에 다른 축구 세계로 시야를 넓히겠다는 생각에 잉글랜드를 떠났다. 하지만 다시 돌아가려 했을 때는 2018년부터 지금까지 줄곧 불가능했다고 한다. 프리미어리그 상위권뿐 아니라 챔피언십(2부)의 문도 계속 두드렸다. 그는 "일단 서클에서 벗어나면 다시 들어가기 어렵다"며, 악의는 없다고 전제한 뒤 한 팀에서 성적이 아주 나빴더라도 그 리그에서 몇 년간 계속 활동한 감독을 선호하는 경향이 있다고 말했다. 강등되거나 부진했던 유명 감독이 오히려 더 좋은 클럽으로 가는 경우가 많다는 지적이다.

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'유행'도 변수라고 했다. 조제 무리뉴 이후에는 포르투갈 출신 감독이, 위르겐 클롭 이후에는 독일 출신 감독이 각광받았고, 지금은 모두가 스페인 출신 감독을 데려오려 한다는 것이다. 포옛은 "안타깝게도 저는 우루과이 출신"이라며 웃었다. 그러면서도 "기다리고 있지만 마음은 편하다. 언젠가는 반드시 기회가 올 것"이라고 말했다.

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도전해 보고 싶은 리그로는 이탈리아를 첫손에 꼽았다. 라리가는 기회가 온다면 당연히 좋고, 프리미어리그는 세계 최고의 무대라고 했다. 프랑스 복귀도 바란다. 우루과이에서 어릴 때부터 꿈꿨던 무대가 유럽 4대 리그였고, 이제 남은 곳이 이탈리아뿐이라는 설명이다.

보르도 복귀에 대해서는 "그때의 기억을 정말 사랑한다. 환상적이었다"며 감독 커리어에서 아주 큰 부분이라고 했다. 다만 보르도를 떠난 뒤 프랑스에서 받은 제안은 몇 년 전 디종 한 곳뿐이었다며 아쉬움을 드러냈다. 그는 구단들이 자신의 기자회견 모습에만 지나치게 의미를 두고, 감독으로서의 자신과 보르도에서 이룬 성과는 보지 않는다고 생각했다. 프랑스 구단주라면 직접 연락해 보라고 권하면서 "영상은 치우고 음성만 들어보라. 틀린 말을 했는지 말해 보라"고 했다. 그러면서 "조금 너무 열정적이었을 뿐"이라고 웃어 보였다.