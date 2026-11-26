사진=LAFC 유튜브 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약이 관건이다. 1차전 패배의 책임도 피할 수 없다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 26일(한국시각) '서부 콘퍼런스 1차전에서 얻은 교훈과 전망'이라며 MLS컵 플레이오프 서부 콘퍼런스의 전망을 발표했다.

MLS 사무국은 '1라운드 3전 2선승제 시리즈의 1차전이 모두 종료되었다. 경기 막판의 극적인 승부와 강팀들의 활약이 돋보였던 서부 콘퍼런스 맞대결은 기대 이상의 재미를 선사했다'며 전망들을 언급했다.

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LAFC도 빠지지 않았다. LAFC는 앞서 24일 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 세인트루이스시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드 1차전에서 2대3으로 패했다. 1라운드는 3판 2선승제다. LA FC는 남은 두 경기에서 모두 승리해야 다음 라운드에 진출할 수 있다.

이날 경기 손흥민도 선발 출전했다. 다만 팀을 승리로 이끌지 못했다. 전반 34분 선제 실점 이후, 후반 6분 터진 정상빈의 골, 이후 사이먼 베처의 득점까지 터지며 달아났다. LAFC는 이후 팔렌시아와 드니 부앙가의 골로 따라붙었지만, 마지막까지 한 골의 격차는 좁히지 못했다.

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MLS 사무국은 '세인트루이스가 US 오픈컵 우승 이후 MLS 무패 행진을 이어가고 있는 본래의 모습을 되찾은 경기력을 보여줬다'며 'LAFC는 1차전 초반 몇 차례 효율적은 압박이 있었지만, 경기가 진행될수록 그런 모습이 사라졌다. 세인트루이스의 점유율 축구를 막기 위한 충분한 수의 선수들을 압박에 투입하지 못했고, 핵심 공격수들을 경기 초반에 제대로 활용하지 못했다 2차전에서는 반드시 바뀌어야 한다. 공수 양면에서 더 공격적이고, 효율적이어야 한다'고 했다.

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이어 '1차전에서 손흥민의 활약이 미미했다. 부앙가도 마찬가지다. 두 선수가 적극적으로 경기에 참여한다면, LAFC는 두 선수가 적극적으로 뛴다면 경기를 3차전까지 끌고갈 가능성이 있다. 그렇지 못한다면 스윕패를 당할 가능성이 크다'고 덧붙였다.

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손흥민의 활약이 결국 LAFC의 플레이오프 여정에 관건이 될 수밖에 없다. 2차전에서도 반등한 경기력을 보여주지 못한다면, 올 시즌 LAFC의 여정이 조기에 마무리될 가능성도 충분하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com