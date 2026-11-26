손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)에 대한 불만을 드러낸 만큼 유럽 리턴 가능성으로 이어질 수 있을지 관심이 집중된다.

영국 투더래인앤백은 26일(한국시각) '전 토트넘 주장 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)의 강등 압박이 부족하다는 토마스 뮐러의 발언에 공감을 표했다'며 '손흥민은 MLS가 성장하고 있지만, 강등 위협 없이 경기를 치르는 것은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 10년간 경험했던 것과는 확연히 다르다고 설명했다'고 보도했다.

MLS에 대한 손흥민의 지적이 나온 만큼 그가 타팀으로 이적하는 가능성으로 이어질지에 대한 기대감이 커지고 있다. 앞서 스페인 아스는 2027년 6월 계약이 만료될 예정인 선수들을 정리한 바 있다. 여기에는 한국 축구 대표팀 주장 손흥민이 포함됐다. 아스는 '한국의 손흥민이 2027년 여름 계약 만료와 함께 FA(자유계약시장)에 나올 수 있다'고 전망했다.

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손흥민이 이적료 없이 시장에 나온다면 유럽 구단들의 러브콜을 받을 수도 있다. 그는 EPL을 비롯해 유럽 무대에서 오랜 기간 경쟁력을 입증했다. 여전히 유럽 무대에서 통할 수 있는 공격수로 통한다.

손흥민은 2025년 토트넘을 떠나 LA FC에 입단했다. 바이에른 뮌헨에서 오랜 시간을 보낸 토마스 뮐러 역시 밴쿠버 화이트캡스에서 뛰면서 리그를 빛내고 있다. 이들은 MLS에 압박감이 부족하다고 지적하고 있다. 손흥민은 최근 인터뷰에서 MLS의 강등 제도 부재가 팀들의 경기 접근 방식에 영향을 미친다는 답변을 내놨다.

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손흥민은 "MLS는 점점 커지고 있고, 유명 선수들도 MLS로 오고 있다. 하지만 강등 제도가 없기 때문에 때로는 압박감이 덜하다는 느낌을 받는다"고 말했다.

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토트넘에서 10년 가까이 보내면서 EPL의 레전드로 불리는 그는 유럽 무대에서의 압박감을 누구보다 잘 알고 있다. 특히 강등권에 있다면 부담감은 대폭 커진다. 하지만 손흥민은 바로 그런 점이 잉글랜드에서 뛰면서 즐겼던 부분이라고 밝혔다.

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현재로서는 미국 무대에 만족하고 있는 손흥민이지만, 승강제 도입 등 구단 간의 경쟁을 일으킨다면 리그에 큰 발전을 가져올 수 있을 것으로 예상된다. 지금은 상승세에 있는 MLS지만, 보다 팬들을 위한 리그로 변모하지 않는다면 손흥민 등 스타플레이어들의 이탈이 현실화할 가능성도 배제할 수 없다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com