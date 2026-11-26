사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]2012년 경기 도중 심정지로 쓰러진 파브리스 무암바의 생명을 구해 영웅으로 칭송받았던 의사의 충격 근황이 세상에 알려졌다.

영국 매체 더선은 25일(한국시각) 조너선 토빈 의사가 취약한 상태의 환자와 성적 관계를 맺은 혐의로 의사 등록 명부에서 제명됐다고 보도했다. 무암바는 이청용과 볼턴에서 함께 뛰던 동료였다.

더선은 '화이트 하트 레인에서 TV로 생중계되던 경기 도중 무암바가 쓰러졌을 때, 전 세계 축구계는 경악 속에 이를 지켜봤다. 당시 23세였던 무암바는 경기장 위에서 심폐소생술을 받은 뒤 병원으로 긴급 이송되어 며칠 동안 중환자실에서 사경을 헤맸다. 토빈 박사와 다른 의료진이 급히 달려들어 처치에 나선 끝에 다시 심장이 뛰기까지, 무암바의 심장은 무려 78분 동안이나 멈춰 있었다'고 전했다. 다행히 의료진의 조치 덕분에 무암바는 살아날 수 있었다.

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사진캡쳐=더선

한 사람의 생명을 구한 의인이었지만 그는 의사로서 돌이킬 수 없는 강을 건넜다. 의료인 징계심판원에 제출된 내용에 따르면, 토빈 박사는 가정의로 일하던 2024년 7월 진료실에서 한 여성 환자와 입을 맞추며 관계를 시작했고, 이는 그해 11월까지 이어졌다. 그는 프레스턴의 커크햄 보건소에서 근무 시간 중 환자와 성관계를 가진 사실을 인정했다. 또 환자를 만나려고 불필요한 진료 예약을 잡았고, 관계를 숨기기 위해 진료 기록을 조작했다. 두 차례는 환자가 예약 진료에 나타나지 않았다고 거짓 기록을 남겼다.

토빈 박사는 이 여성이 심리적·상황적으로 취약하다는 점을 알고 있었으며 "훌륭하고 공감 능력이 뛰어난 주치의"가 필요한 상태였다는 점도 인정했다. 그는 "그녀가 겪은 일은 믿을 수 없을 만큼 해로운 것이었다"고 시인했다.

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징계심판원은 토빈 박사가 격식 없고 친근하며 유머를 활용하는 진료 스타일로, 공식적인 의사-환자 관계보다 환자들에게 인기 있는 의사가 되는 것을 즐겼다고 지적했다. 심판원은 "모든 전문 교육과 경험이 그런 행동은 결코 용납될 수 없다고 말해주고 있었음에도 스스로를 방치했다"고 판시했다.

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토빈 박사 측 변호인은 그가 전적인 책임을 인정하고 있으며 수치심과 참회가 "이보다 더 분명할 수 없다"고 변론했다. 심판원도 그가 과거 훌륭한 의사였다는 점은 인정했다. 그러나 면허를 유지하게 하면 의료계에 대한 대중의 신뢰가 훼손된다고 보고 즉각적인 직무 정지를 명령했다.