엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 엘링 홀란을 지키기 위해 힘겨운 싸움을 벌일 수도 있다. 구단을 둘러싼 가능성이 커지면서 그가 팀을 떠날 가능성은 커지고 있다.

영국 커트오프사이드는 26일(한국시각) '홀란은 여전히 세계 축구에서 가장 많은 골을 넣는 공격수 중 한 명이다'면서도 '하지만 맨시티의 실망스러운 경기력과 상당한 재정적 제재 가능성이 제기되면서 그의 장기적인 거취를 둘러싼 추측이 커지고 있다'고 보도했다.

AP연합뉴스

홀란이 2027년 새로운 도전을 선택한다면 바르셀로나가 특히 매력적인 행선지로 떠오르고 있다. 앞서 스페인 엘 나시오날에 따르면 홀란은 맨체스터 시티에서의 미래를 진지하게 고민하고 있으며, 바르셀로나를 선호하는 차기 행선지 중 하나로 고려하고 있다. 지난 25일 나폴리와의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서 2대2로 비긴 결과는 맨시티가 현재 겪고 있는 어려움을 보여준다. 맨시티는 모든 대회를 통틀어 최근 5경기에서 단 1승을 거두는 데 그쳤다.

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맨시티의 재정 규정 위반과 관련한 잠재적 제재 가능성도 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있다. 바르셀로나는 오래전부터 홀란을 높이 평가해 왔다. 그가 라민 야말과 한 팀에서 호흡하는 것이 바르셀로나가 가장 바라는 시나리오다.

홀란은 오는 2034년까지 맨시티와 계약돼 있으며, 공개적으로 이적을 요청한 적은 없다. 맨시티가 홀란을 잃는다면 경기장 안팎에서 엄청난 타격이 될 수 있다. 월드클래스 수준의 공격수라 대체하는 것은 매우 어려운 일이다. 특히 재정적 제한이나 관련 제재로 맨시티의 선수 영입 능력이 제한된다면 더욱 그렇다.

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바르셀로나 입장에서 홀란 영입은 구단의 야심을 보여주는 상징적인 움직임이 될 것이다. 뛰어난 골 결정력과 움직임을 갖춘 홀란은 야말의 창의성과 좋은 조화를 이루며 위력적인 공격 조합을 구축할 수 있다. 바르셀로나의 재정적 한계는 여전히 상당한 걸림돌이다. 홀란이 이적 의사를 밝히더라도 맨시티가 감당할 만한 이적료를 받아들이도록 설득하는 것은 전혀 다른 문제다. 맨시티가 당장 우선해야 할 과제는 경기력의 일관성을 회복하고 주요 대회에서 계속 우승 경쟁을 벌일 수 있다는 점을 증명하는 것이다.

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매체는 '홀란은 선수로서 전성기에 접어들고 있다. 그를 붙잡기 위해서는 계약상의 안정성만으로는 부족하다'며 '맨시티는 팀에서 가장 가치 있는 선수인 홀란에게 자신의 야망을 계속 실현할 수 있다는 확신을 심어줄 만한 이유를 제시해야 한다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com