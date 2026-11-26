스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 감독이 유럽 무대의 문을 열 수 있을까.

영국 가디언은 26일(한국시각) '올해 58세인 모리야스 감독은 원래 내년 2월까지 팀을 이끈 뒤 아마도 유럽 무대 개척에 나설 예정이었다'고 전했다. 그러나 아시안컵이 12월로 연기되면서 임기가 조기에 끝났고, 그는 이번 달 A매치 113경기를 끝으로 지휘봉을 내려놓았다. 후임은 오이와 고 감독이다. 현지 보도에 따르면 모리야스 감독은 여전히 유럽 진출에 관심을 보이고 있다.

가디언은 '모리야스 감독 체제에서 일본은 압도적인 격차로 아시아 최강팀으로 자리매김했다'고 전했다. 모리야스 감독 부임 전 8년 동안 일본 대표팀 벤치를 거쳐 간 사령탑은 6명이나 됐다. 하지만 모리야스 체제로 돌아선 뒤 8년 동안 우상향했다. 일본은 이번 달 브라질을 3대2로 꺾는 등 최근 13개월 사이 브라질을 두 번 이겼고, 아시아 국가 최초로 잉글랜드도 격파했다. 2025년 3월 월드컵 본선행을 확정한 뒤 주장 엔도 와타루가 이제는 우승을 바라봐야 한다고 말하자, 모리야스 감독은 8강 진출을 목표로 내걸었다.

Advertisement

EPA연합뉴스

다만 가디언은 2026년 북중미월드컵 32강 브라질전 패배가 '가장 중요한 순간에는 지나치게 보수적이고 신중하다는 비판을 다시금 뒷받침했다'고 전했다. 후반 들어 일본이 수비적으로 내려앉으며 추가시간에 실점했고, 월드컵 토너먼트 첫 경기에서 5번째로 고배를 마신 기록이었다. 2022년 카타르 월드컵 크로아티아전 승부차기 패배, 2023년 아시안컵 8강 탈락도 모리야스 감독에게는 비판받는 요소가 되고 말았다. 이를 두고 가디언은 '일본은 세계 엘리트라 적힌 문의 문턱을 두드렸고 어쩌면 잠금장치까지 풀었을지 모르지만, 끝내 그 문을 완전히 열고 들어가지는 못했다'고 전했다. 그 몫은 이제 후임 감독에게 넘어갔다.

가디언은 '모리야스 감독이 유럽인도, 남미인도 아니기 때문에 빅클럽이나 최상위 리그 지휘봉을 단번에 잡지는 못할 것'이라고 전했다. 일본 J리그 우승 3회를 포함한 화려한 이력에도 유럽 첫걸음은 쉽지 않을 것이라는 얘기다.

그러나 가디언은 '누군가는 첫 번째 길을 열어야 하고, 그래야 두 번째, 세 번째 도전자가 뒤따를 수 있다. 재임 성과에 대한 평가는 엇갈리지만, 일본과 아시아 지도자들의 개척자로서 새로운 유산을 남길 수 있으리라는 기대감도 피어나고 있다'고 덧붙였다.